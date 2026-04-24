Irfan Ferdiansyah
Jumat, 24 April 2026 | 23.10 WIB

9 Ciri Unik yang Anda Miliki Jika Anda Masih Menulis di Kertas dan Bukan di Ponsel, Menurut Psikologi

seseorang yang masih suka menulis di kertas. (Freepik/zavalishina)


JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, kebiasaan menulis tangan mulai tergeser oleh kemudahan mengetik di ponsel, tablet, atau laptop.

Catatan harian berubah menjadi aplikasi, daftar belanja berpindah ke notifikasi digital, bahkan tanda tangan pun mulai digantikan oleh identitas elektronik. Namun, masih ada sebagian orang yang setia dengan kertas dan pena.

Menariknya, dalam perspektif psikologi, kebiasaan ini bukan sekadar preferensi biasa. Menulis dengan tangan mencerminkan sejumlah karakter dan pola pikir yang unik.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda termasuk orang yang masih memilih menulis di kertas, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa dari sembilan ciri berikut.

1. Lebih Reflektif dan Mendalam

Menulis tangan memperlambat proses berpikir. Tidak seperti mengetik yang cepat, menulis di kertas memaksa Anda untuk benar-benar memproses setiap kata. Akibatnya, Anda cenderung lebih reflektif, mempertimbangkan ide dengan lebih dalam, dan tidak terburu-buru dalam mengekspresikan pikiran.

2. Memiliki Koneksi Emosional yang Lebih Kuat

Tulisan tangan sering kali membawa nuansa personal yang tidak bisa digantikan oleh teks digital. Orang yang menulis di kertas biasanya lebih terhubung secara emosional dengan apa yang mereka tulis—baik itu jurnal pribadi, surat, atau catatan sederhana.

3. Lebih Fokus dan Minim Distraksi

Saat menulis di ponsel, godaan notifikasi sangat besar: pesan masuk, media sosial, atau berita terbaru. Sebaliknya, kertas tidak “berisik”. Ini membuat Anda lebih fokus pada satu tugas tanpa gangguan digital.

4. Cenderung Kreatif

Banyak penelitian menunjukkan bahwa menulis tangan dapat merangsang kreativitas. Ketika Anda bebas mencoret, menggambar, atau menata tulisan sesuka hati, otak bekerja lebih fleksibel dibandingkan saat mengetik dalam format yang kaku.

5. Memiliki Daya Ingat Lebih Baik

Menulis tangan membantu otak dalam memproses dan menyimpan informasi. Proses fisik menulis memperkuat ingatan, sehingga orang yang sering menulis di kertas cenderung lebih mudah mengingat apa yang mereka catat.

6. Menghargai Proses, Bukan Hanya Hasil

Menulis di kertas membutuhkan waktu dan usaha. Orang yang memilih cara ini biasanya lebih menghargai proses dibandingkan hasil instan. Mereka tidak keberatan meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik.

7. Lebih Terorganisir Secara Personal

Meskipun terlihat “tradisional”, banyak penulis tangan memiliki sistem organisasi sendiri—mulai dari bullet journal, kode warna, hingga simbol khusus. Ini menunjukkan kemampuan mengatur informasi secara personal dan fleksibel.

8. Cenderung Introspektif

Menulis di kertas sering digunakan sebagai alat untuk memahami diri sendiri. Orang dengan kebiasaan ini biasanya lebih suka merenung, mengevaluasi perasaan, dan memahami pikiran mereka secara mendalam.

9. Tidak Sepenuhnya Bergantung pada Teknologi

Di dunia yang sangat bergantung pada perangkat digital, memilih kertas menunjukkan kemandirian tertentu. Anda tidak selalu membutuhkan baterai, koneksi internet, atau aplikasi untuk menuangkan ide.

Penutup

Menulis di kertas mungkin terlihat kuno bagi sebagian orang, tetapi justru di situlah letak keunikannya. Kebiasaan ini mencerminkan cara berpikir yang lebih dalam, fokus yang lebih kuat, dan koneksi yang lebih personal dengan diri sendiri.

Jadi, jika Anda masih setia dengan pena dan kertas, itu bukan berarti Anda ketinggalan zaman. Bisa jadi, Anda justru memiliki kualitas psikologis yang semakin langka di era digital ini.***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Orang yang Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan, Alih-alih Mengirim Pesan Singkat Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Khas Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan, Alih-alih Mengirim Pesan Singkat Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Khas Ini Menurut Psikologi

Kamis, 5 Maret 2026 | 19.23 WIB

8 Cara Perempuan Menulis Ulang Aturan Percintaan di Usia Paruh Baya, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

8 Cara Perempuan Menulis Ulang Aturan Percintaan di Usia Paruh Baya, Apa Sajakah Itu?

Selasa, 17 Februari 2026 | 15.32 WIB

Jika Anda Masih Menulis di Kertas dan Bukan di Ponsel, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Unik Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Menulis di Kertas dan Bukan di Ponsel, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Unik Ini

Sabtu, 14 Februari 2026 | 20.05 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

