Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 April 2026 | 22.47 WIB

Orang yang Masih Menulis dengan Tangan Biasanya Memiliki 9 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih menulis dengan tangan. (Freepik/benzoix)

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, menulis dengan tangan sering dianggap kuno atau tidak praktis. Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru menyimpan banyak keunikan yang semakin jarang ditemukan.

Orang yang masih rutin menulis dengan tangan—baik itu jurnal, catatan harian, atau sekadar coretan ide—cenderung memiliki sejumlah kualitas yang cukup langka.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat pembahasan mendalam tentang sembilan kualitas tersebut.

1. Kemampuan Fokus yang Lebih Tinggi

Menulis dengan tangan menuntut perhatian penuh. Tidak seperti mengetik yang bisa dilakukan sambil terdistraksi, proses menulis manual melibatkan koordinasi antara pikiran dan gerakan fisik secara langsung. Secara psikologis, ini melatih deep focus atau fokus mendalam. Orang yang terbiasa menulis tangan biasanya lebih mampu berkonsentrasi dalam waktu lama tanpa mudah terdistraksi.

2. Koneksi Emosional yang Lebih Dalam

Tulisan tangan sering kali mencerminkan emosi penulisnya. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan emotional processing. Saat seseorang menulis secara manual, ia cenderung lebih terhubung dengan apa yang dirasakan. Itulah sebabnya journaling dengan tangan sering digunakan dalam terapi untuk membantu seseorang memahami dan mengelola emosinya.

3. Daya Ingat yang Lebih Kuat

Penelitian menunjukkan bahwa menulis dengan tangan membantu memperkuat memori dibandingkan mengetik. Proses ini melibatkan lebih banyak area otak, termasuk bagian yang berhubungan dengan pembelajaran dan pemahaman. Orang yang terbiasa menulis tangan biasanya lebih mudah mengingat informasi karena mereka memprosesnya secara lebih mendalam.

4. Kemampuan Berpikir Reflektif

Menulis dengan tangan cenderung lebih lambat dibanding mengetik. Namun justru di situlah kelebihannya. Kecepatan yang lebih lambat memberi ruang untuk berpikir, merenung, dan mengevaluasi ide. Orang dengan kebiasaan ini sering memiliki kemampuan refleksi diri yang lebih kuat—mereka tidak hanya bereaksi, tetapi juga mempertimbangkan makna dari apa yang mereka pikirkan.

5. Kreativitas yang Lebih Alami

Tulisan tangan memberi kebebasan lebih dibandingkan format digital yang kaku. Coretan, gambar kecil, panah, atau catatan acak sering muncul secara spontan. Dalam psikologi kreatif, ini disebut sebagai free-flow thinking. Orang yang menulis tangan cenderung lebih mudah menghasilkan ide-ide baru karena tidak terbatasi oleh struktur digital.

6. Kesabaran dan Ketekunan

Menulis tangan membutuhkan waktu dan usaha lebih. Tidak ada tombol “delete” instan, sehingga setiap kesalahan harus diterima atau diperbaiki dengan cara manual. Hal ini melatih kesabaran dan ketekunan. Orang yang terbiasa menulis tangan biasanya memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap proses dan tidak mudah menyerah.

Editor: Novia Tri Astuti
