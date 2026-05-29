Orang yang Memegang Anjing Mereka Saat di Tempat Ramai, Kerap Menunjukkan 9 Sifat yang Sangat Terhormat Menurut Psikologi

seseorang yang memegangi anjing mereka saat di tempat ramai./Magnific/prostooleh
JawaPos.com - Di taman kota, pusat perbelanjaan terbuka, acara komunitas, atau jalanan yang ramai, kita sering melihat seseorang yang tetap memegang tali anjingnya dengan tenang dan penuh perhatian. Mereka tidak membiarkan hewan peliharaannya berlari tanpa kontrol, tidak sibuk sendiri dengan ponsel, dan tampak selalu sadar terhadap lingkungan sekitar.
Sekilas itu terlihat sederhana. Namun dalam sudut pandang psikologi sosial dan perilaku, tindakan kecil seperti menjaga kedekatan dengan anjing di tempat ramai sering mencerminkan kualitas karakter yang jauh lebih dalam.
Cara seseorang memperlakukan hewan—terutama saat berada di tengah situasi yang penuh distraksi—sering menjadi gambaran tentang empati, tanggung jawab, dan kedewasaan emosional mereka.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat 9 sifat terhormat yang sering dimiliki orang yang memegangi anjing mereka dengan penuh perhatian di tempat ramai.
1. Mereka Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi
Salah satu hal paling jelas dari perilaku ini adalah rasa tanggung jawab.
Dalam psikologi kepribadian, tanggung jawab berkaitan erat dengan sifat conscientiousness—kemampuan seseorang untuk berpikir sebelum bertindak, menjaga komitmen, dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.
Orang yang tetap menjaga anjing mereka di area ramai memahami bahwa:
Tidak semua orang nyaman dengan anjing
Lingkungan ramai bisa membuat hewan stres
Satu momen lengah bisa menyebabkan masalah
Mereka sadar bahwa memiliki hewan peliharaan bukan hanya soal kasih sayang, tetapi juga kewajiban sosial.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek