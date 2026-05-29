Orang yang Memegang Anjing Mereka Saat di Tempat Ramai, Kerap Menunjukkan 9 Sifat yang Sangat Terhormat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di taman kota, pusat perbelanjaan terbuka, acara komunitas, atau jalanan yang ramai, kita sering melihat seseorang yang tetap memegang tali anjingnya dengan tenang dan penuh perhatian. Mereka tidak membiarkan hewan peliharaannya berlari tanpa kontrol, tidak sibuk sendiri dengan ponsel, dan tampak selalu sadar terhadap lingkungan sekitar.

Sekilas itu terlihat sederhana. Namun dalam sudut pandang psikologi sosial dan perilaku, tindakan kecil seperti menjaga kedekatan dengan anjing di tempat ramai sering mencerminkan kualitas karakter yang jauh lebih dalam.

Cara seseorang memperlakukan hewan—terutama saat berada di tengah situasi yang penuh distraksi—sering menjadi gambaran tentang empati, tanggung jawab, dan kedewasaan emosional mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat 9 sifat terhormat yang sering dimiliki orang yang memegangi anjing mereka dengan penuh perhatian di tempat ramai.

1. Mereka Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi

Salah satu hal paling jelas dari perilaku ini adalah rasa tanggung jawab.

Dalam psikologi kepribadian, tanggung jawab berkaitan erat dengan sifat conscientiousness—kemampuan seseorang untuk berpikir sebelum bertindak, menjaga komitmen, dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.

Orang yang tetap menjaga anjing mereka di area ramai memahami bahwa:

Tidak semua orang nyaman dengan anjing

Lingkungan ramai bisa membuat hewan stres

Satu momen lengah bisa menyebabkan masalah