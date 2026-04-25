Orang yang Benar-Benar Tidak Menyukai Tempat Ramai Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian. Bagi sebagian individu, tempat yang penuh sesak, bising, dan dipenuhi interaksi sosial justru terasa melelahkan, bahkan mengganggu.

Preferensi ini sering kali disalahartikan sebagai sikap antisosial atau tidak ramah. Padahal, dari sudut pandang psikologi, ada penjelasan yang lebih dalam dan masuk akal.

Orang yang tidak menyukai tempat ramai biasanya memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang membentuk cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh mereka, berdasarkan perspektif psikologi.

1. Cenderung Introvert

Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan introversi. Introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari interaksi sosial yang intens. Keramaian justru dapat menguras energi mereka dengan cepat.

Bagi mereka, berada di tempat yang tenang jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghadiri pesta besar atau acara yang penuh orang. Ini bukan berarti mereka tidak suka bersosialisasi, tetapi mereka lebih memilih interaksi yang lebih kecil dan bermakna.