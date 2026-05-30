11 Prinsip dan Prioritas dari Orang-orang yang Mengutamakan Hidup Bahagia Berdasarkan Kajian Psikologi, Simak!

JawaPos.com - Psikologi modern semakin menegaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan eksternal, melainkan juga oleh cara seseorang berpikir, bersikap, dan menentukan prioritas hidup.

Sebelas prinsip berikut ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bahagia bukanlah mereka yang memiliki kehidupan sempurna.

Mereka hanyalah individu yang secara sadar memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, menjaga kesehatan mental, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani hidup sesuai dengan nilai yang diyakini.

Pada akhirnya, kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan keseimbangan.

Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih setelah mencapai kesuksesan besar, memiliki banyak uang, atau memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitar.

Padahal, berbagai kajian psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan sering kali berasal dari cara seseorang memandang hidup dan menentukan prioritas sehari-hari.

Orang-orang yang terlihat lebih bahagia bukan berarti hidup mereka selalu mudah atau bebas masalah. Mereka tetap menghadapi tantangan, kekecewaan, dan tekanan seperti orang lain.

Namun, yang membedakan adalah prinsip-prinsip yang mereka pegang dalam menjalani kehidupan.