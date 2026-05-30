8 Kebiasaan Pagi Ini Akan Mengubah Hidup Anda Menjadi Lebih Baik dalam 60 Hari Jika Dilakukan dengan Konsisten, Simak!

JawaPos.com - Banyak orang menginginkan perubahan besar dalam hidupnya, mulai dari karier yang lebih baik, kesehatan yang meningkat, hingga kondisi mental yang lebih stabil.

Namun, sering kali mereka mencari solusi yang rumit dan mengabaikan satu hal sederhana yang justru memiliki dampak luar biasa yakni rutinitas pagi.

Psikolog dan pakar pengembangan diri telah lama menyoroti pentingnya kebiasaan pagi dalam membentuk kualitas hidup seseorang.

Cara seseorang memulai hari dapat memengaruhi produktivitas, suasana hati, kemampuan mengambil keputusan, hingga tingkat kebahagiaan secara keseluruhan.

Menariknya, perubahan besar tidak selalu membutuhkan langkah ekstrem. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu dapat menciptakan efek positif yang signifikan.

Dalam rentang waktu sekitar 60 hari, banyak orang mulai merasakan perubahan nyata dalam pola pikir, energi, dan kualitas hidup mereka.

Dirangkum dari Expert Editor, inilah berbagai pandangan mengenai pengembangan diri dan psikologi kebiasaan pagi yang akan mengubah hidup Anda dalam kurun wakti 60 hari.

1. Bangun Lebih Awal dan Hindari Menekan Tombol Snooze

Kebiasaan menunda bangun dengan menekan tombol snooze berulang kali ternyata dapat membuat tubuh merasa lebih lelah.