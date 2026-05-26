Orang yang Tetap Berbuat Baik Bahkan Setelah Terluka Seringkali Memiliki 8 Kekuatan Teguh Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tetap baik bahkan setelah terbuka./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Ada orang yang setelah dikhianati menjadi dingin. Ada yang setelah disakiti memilih menjauh dari semua orang.
Namun ada juga sosok-sosok langka yang tetap mampu bersikap baik, tetap peduli, tetap membantu, bahkan setelah mengalami luka yang dalam.
Mereka bukan tidak merasakan sakit. Mereka bukan manusia tanpa kecewa. Justru sering kali mereka pernah jatuh sangat keras, kecewa sangat dalam, dan kehilangan kepercayaan terhadap banyak hal. Tetapi di tengah semua itu, mereka tetap memilih untuk tidak menjadi pahit.
Dalam psikologi, kemampuan untuk tetap mempertahankan kebaikan setelah mengalami luka emosional bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan mental dan emosional yang sangat matang. Orang seperti ini biasanya memiliki fondasi psikologis yang kuat, kesadaran diri tinggi, dan kemampuan mengelola rasa sakit tanpa membiarkannya berubah menjadi kebencian.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat delapan kekuatan teguh yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tetap berbuat baik bahkan setelah terluka.
1. Mereka Memiliki Ketahanan Emosional yang Tinggi
Ketahanan emosional atau emotional resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setelah mengalami tekanan, kekecewaan, atau luka batin.
Orang yang tetap baik setelah disakiti biasanya tidak menyangkal rasa sakit mereka. Mereka tetap menangis, kecewa, marah, atau merasa hancur. Bedanya, mereka tidak tinggal terlalu lama di dalam luka itu.
Mereka memahami bahwa hidup memang tidak selalu adil. Akan selalu ada orang yang mengecewakan, mengkhianati, atau memanfaatkan kebaikan. Namun mereka tidak membiarkan pengalaman buruk tersebut menentukan seluruh cara pandang mereka terhadap dunia.
Alih-alih berkata:
“Semua orang itu jahat.”
