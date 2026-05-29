Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial? Anda Mungkin Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

Di era ketika hampir setiap momen terasa harus dibagikan, orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial sering dianggap "terlalu tertutup", kurang gaul, atau bahkan tidak aktif menjalani hidup.

Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa kebiasaan tidak terlalu aktif memamerkan kehidupan pribadi di internet bisa mencerminkan kekuatan mental dan emosional tertentu.

Bukan berarti media sosial itu buruk. Platform digital bisa menjadi tempat berbagi inspirasi, membangun relasi, bahkan mengembangkan karier. Namun, ada perbedaan besar antara menggunakan media sosial secara sehat dan merasa harus terus-menerus mendapatkan validasi dari sana.

Menariknya, banyak orang yang jarang mengunggah foto, status, atau cerita ternyata memiliki kualitas psikologis yang cukup kuat. Mereka cenderung lebih nyaman dengan dirinya sendiri, lebih fokus pada kehidupan nyata, dan tidak terlalu bergantung pada pengakuan publik.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat delapan kekuatan yang sering dimiliki orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal

Salah satu alasan terbesar orang sering membagikan sesuatu di media sosial adalah kebutuhan untuk mendapatkan respons dari orang lain—like, komentar, pujian, atau perhatian.

Psikologi menyebut ini sebagai external validation, yaitu rasa berharga yang berasal dari pengakuan luar. Orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal biasanya akan merasa lebih bahagia ketika unggahannya ramai, dan merasa kecewa ketika respons tidak sesuai harapan.

Sebaliknya, orang yang jarang mengunggah sesuatu sering kali memiliki sumber penghargaan diri yang lebih stabil dari dalam dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan banyak pengakuan publik untuk merasa cukup.