Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini Secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Sejak Awal Bahwa Anda Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang-orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang aman. Mereka belajar sejak kecil bahwa ketika hidup terasa berat, akan ada seseorang yang mendengar, membantu, atau sekadar berkata, “Aku ada di sini.” Namun tidak semua orang memiliki pengalaman itu.



Sebagian orang justru tumbuh dengan kebiasaan untuk mengandalkan diri sendiri dalam segala situasi. Mereka tidak meminta bantuan. Tidak mudah percaya kepada orang lain. Selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan yang paling menarik, banyak dari kebiasaan itu muncul secara otomatis, seolah tubuh dan pikiran sudah terlatih sejak lama.



Dalam psikologi, pola seperti ini sering dikaitkan dengan pengalaman emosional masa kecil, pola attachment, hingga pengalaman berulang ketika kebutuhan emosional seseorang tidak benar-benar terpenuhi. Akibatnya, seseorang belajar satu hal penting sejak dini: “Aku harus bisa sendiri.”



Masalahnya, ketika pola itu berlangsung terlalu lama, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk merasa aman bersama orang lain. Mereka tampak kuat, mandiri, bahkan sangat dewasa. Padahal di balik itu, ada kelelahan emosional karena terlalu lama merasa tidak memiliki tempat bersandar.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (20/5), terdapat 10 hal yang sering dilakukan secara otomatis oleh orang-orang yang sejak awal sadar bahwa mereka tidak benar-benar memiliki siapa pun untuk diandalkan.



1. Anda Sulit Meminta Bantuan Bahkan Ketika Sangat Membutuhkannya



Banyak orang berpikir meminta bantuan adalah hal normal. Namun bagi sebagian orang, meminta bantuan justru terasa menakutkan.



Mereka lebih memilih kelelahan sendirian daripada harus merasa merepotkan orang lain. Bahkan ketika situasi sudah terlalu berat, mereka tetap berkata, “Aku bisa sendiri.”



Menurut psikologi, ini sering muncul karena pengalaman masa lalu ketika kebutuhan mereka diabaikan, diremehkan, atau malah dianggap sebagai beban. Lama-kelamaan, otak belajar bahwa berharap kepada orang lain hanya akan berakhir dengan kekecewaan.



Akhirnya, mereka mengembangkan kemandirian ekstrem. Di luar terlihat kuat, tetapi sebenarnya mereka sudah terlalu terbiasa menghadapi semuanya tanpa dukungan emosional.



2. Anda Selalu Menyiapkan “Rencana Cadangan” untuk Segalanya



Orang yang terbiasa tidak memiliki tempat bergantung jarang merasa benar-benar aman. Karena itu, mereka selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk.



Mereka memiliki tabungan darurat berlebihan, sulit mempercayai janji orang lain, dan selalu memikirkan apa yang harus dilakukan jika semuanya gagal.



Ini bukan sekadar sikap hati-hati. Dalam banyak kasus, ini adalah bentuk mekanisme perlindungan psikologis.



Mereka belajar bahwa jika seseorang tiba-tiba pergi, mengecewakan, atau tidak hadir saat dibutuhkan, mereka harus tetap mampu bertahan sendiri.



Akibatnya, hidup terasa seperti mode bertahan hidup yang tidak pernah benar-benar mati.



3. Anda Tidak Mudah Percaya pada Kebaikan Orang Lain



Ketika seseorang menawarkan bantuan tulus, Anda justru curiga.



Anda bertanya-tanya:



“Apa maunya?”

“Kenapa dia baik sekali?”

“Nanti pasti berubah.”



Psikologi menjelaskan bahwa orang yang sering kecewa secara emosional cenderung membangun sistem kewaspadaan tinggi terhadap hubungan.



Mereka sulit percaya bahwa seseorang bisa hadir tanpa syarat atau tanpa motif tertentu.



Karena itu, bahkan ketika akhirnya bertemu orang baik, mereka tetap menjaga jarak emosional. Bukan karena tidak ingin dekat, tetapi karena terlalu takut terluka lagi.



4. Anda Merasa Tidak Nyaman Ketika Terlalu Diperhatikan



Sebagian orang menikmati perhatian dan dukungan emosional. Namun bagi mereka yang sejak kecil terbiasa sendiri, perhatian justru terasa asing.



Ketika seseorang terlalu peduli, mereka bisa merasa:



canggung,

tidak enak,

bingung harus merespons bagaimana,

bahkan ingin menjauh.



Ini terjadi karena sistem emosional mereka tidak terbiasa menerima rasa aman dari orang lain.



Mereka lebih familiar dengan kesendirian daripada kedekatan emosional.



Ironisnya, mereka sebenarnya ingin dicintai dan dipahami. Tetapi ketika hal itu datang, tubuh dan pikiran mereka justru panik karena terasa tidak familiar.



5. Anda Menyembunyikan Masalah Sampai Tidak Sanggup Lagi



Orang yang merasa tidak punya siapa-siapa biasanya terbiasa memendam semuanya sendiri.



Mereka tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin membuat orang lain khawatir. Dan sering kali merasa tidak ada gunanya bercerita.



Akibatnya, mereka menyimpan stres, kecemasan, bahkan kesedihan dalam diam sampai akhirnya meledak sendiri.



Dalam psikologi, pola ini sering muncul pada orang yang sejak kecil merasa emosinya tidak pernah benar-benar didengar.



Karena tidak terbiasa mendapatkan validasi emosional, mereka belajar untuk menekan perasaan dan melanjutkan hidup seolah semuanya baik-baik saja.



Padahal di dalam diri, mereka sudah sangat lelah.



6. Anda Terlalu Cepat Menjadi “Orang Kuat” dalam Hubungan



Anda mungkin selalu menjadi tempat orang lain bersandar.



Anda mendengarkan masalah semua orang, membantu ketika dibutuhkan, dan terlihat sangat stabil secara emosional.



Namun ketika giliran Anda yang membutuhkan dukungan, Anda justru diam.



Fenomena ini cukup umum dalam psikologi hubungan. Orang yang sejak awal terbiasa mengurus dirinya sendiri sering merasa bahwa nilai dirinya berasal dari seberapa berguna mereka bagi orang lain.



Mereka takut menjadi beban.



Karena itu, mereka lebih nyaman memberi daripada menerima.



Sayangnya, hubungan seperti ini bisa membuat mereka kelelahan secara emosional karena terus menjadi “penolong” tanpa pernah merasa benar-benar ditolong.



7. Anda Sulit Benar-Benar Santai di Sekitar Orang Lain



Meskipun sedang bersama teman atau keluarga, Anda tetap merasa harus menjaga diri.



Anda memperhatikan nada bicara orang. Anda menganalisis perubahan sikap kecil. Anda mencoba membaca suasana terus-menerus.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai hypervigilance, yaitu kewaspadaan emosional berlebihan.



Biasanya ini berkembang ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak konsisten secara emosional. Mereka terbiasa menebak-nebak suasana hati orang lain demi menjaga keamanan diri.



Akibatnya, tubuh mereka sulit benar-benar rileks dalam hubungan.



Mereka selalu merasa harus siap jika sesuatu berubah tiba-tiba.



8. Anda Terbiasa Mengatasi Krisis Sendirian



Ketika masalah besar datang, Anda langsung masuk ke “modes bertahan hidup.”



Anda fokus mencari solusi. Anda menenangkan diri sendiri. Anda bergerak cepat tanpa berharap bantuan siapa pun.



Banyak orang memuji kemampuan ini sebagai tanda ketangguhan. Dan memang benar, itu menunjukkan daya tahan mental yang tinggi.



Namun dari sudut pandang psikologi, kemampuan tersebut sering lahir karena seseorang terlalu lama tidak memiliki dukungan yang konsisten.



Mereka belajar bahwa jika mereka jatuh, tidak ada yang akan benar-benar menangkap.



Jadi satu-satunya pilihan adalah menjadi penyelamat bagi diri sendiri.



9. Anda Merasa Lebih Aman Sendirian daripada Bergantung pada Orang



Bagi sebagian orang, kesendirian terasa menyedihkan.



Namun bagi orang yang terlalu sering kecewa, kesendirian justru terasa aman.



Ketika sendiri:



tidak ada yang mengecewakan,

tidak ada yang meninggalkan,

tidak ada harapan yang bisa runtuh.



Karena itu, mereka sering membangun dunia kecil yang terasa nyaman untuk diri sendiri.



Mereka menikmati rutinitas pribadi, sulit membuka diri, dan lebih memilih menghadapi masalah sendiri daripada mengambil risiko terluka oleh orang lain.



Ini bukan berarti mereka anti-sosial.



Sering kali mereka hanya terlalu lelah berharap.



10. Anda Sangat Mandiri, Tetapi Diam-Diam Ingin Ada yang Benar-Benar Hadir



Inilah bagian yang paling jarang disadari.



Orang yang tampak paling mandiri sering kali adalah orang yang paling lama merasa sendirian.



Mereka tahu cara bertahan. Mereka tahu cara mengurus semuanya. Mereka tahu cara terlihat baik-baik saja.



Tetapi jauh di dalam diri, ada keinginan sederhana yang belum pernah benar-benar hilang:



ingin memiliki seseorang yang bisa diandalkan tanpa takut diabaikan.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan koneksi emosional yang aman. Tidak peduli sekuat apa seseorang terlihat, kebutuhan untuk dipahami, diterima, dan didukung tetap ada.



Hanya saja, orang yang terlalu lama hidup sendiri sering kesulitan percaya bahwa dukungan itu benar-benar nyata.



Ketika Kemandirian Menjadi Mekanisme Bertahan Hidup



Kemandirian adalah hal baik. Mampu berdiri di atas kaki sendiri adalah kekuatan yang berharga.



Namun ada perbedaan besar antara mandiri karena pilihan dan mandiri karena merasa tidak punya pilihan lain.



Orang yang sejak awal merasa tidak memiliki siapa pun untuk diandalkan sering tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat. Mereka tahan banting, dewasa sebelum waktunya, dan terbiasa menghadapi tekanan.



Tetapi kekuatan itu sering dibangun di atas rasa kesepian yang panjang.



Menurut psikologi, penyembuhan bukan berarti tiba-tiba menjadi bergantung sepenuhnya pada orang lain. Penyembuhan berarti mulai percaya bahwa Anda tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Belajar menerima bantuan bukan kelemahan. Belajar terbuka bukan tanda rapuh. Dan memiliki seseorang untuk bersandar bukan berarti Anda gagal menjadi kuat.



Karena pada akhirnya, manusia tidak dirancang untuk bertahan hidup sendirian sepanjang waktu.



