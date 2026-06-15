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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 21.35 WIB

6 Perilaku Seseorang yang Menunjukkan Iri dengan Kesuksesan Anda, Meski Terlihat Berpura-pura Mendukung!

ilustrasi orang yang merasa iri. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang merasa iri. (freepik)

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali menjadi momen yang memperlihatkan respons dan perasaan orang-orang di sekitar secara lebih jelas.

Saat seseorang meraih promosi, mendapatkan peluang besar, atau mencapai pencapaian penting dalam hidup, dukungan dari orang lain memang kerap mengalir. Namun, tidak semua orang yang terlihat mendukung benar-benar merasakan hal yang sama di dalam hati.

Rasa iri terkadang tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Sebaliknya, emosi tersebut bisa tersembunyi di balik senyuman, ucapan selamat, atau sikap yang tampak ramah dan suportif.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa kecemburuan sering muncul dalam bentuk yang halus dan sulit dikenali.

Mengutip Geediting, berikut enam tanda tersembunyi yang dapat mengindikasikan seseorang merasa iri terhadap kesuksesan Anda, meskipun tampak memberikan dukungan di permukaan.

1. Dia meniru Anda

Seseorang yang diam-diam iri mungkin mencoba meniru Anda karena menginginkan apa yang dirimu capai.

Dia mungkin mulai berpakaian seperti Anda, meniru hobi, atau bahkan mengambil langkah karier yang serupa.

Meniru secara terus-menerus merupakan tanda iri hati. Mereka mengagumi sekaligus menginginkan kesuksesan Anda.

2. Dia senang atas kegagalan Anda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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