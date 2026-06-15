Dapat Mengetahui Seseorang Memiliki Masa Kecil yang Sulit Jika Menunjukkan 10 Perilaku Pendiam Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki masa kecil yang sulit./Magnific/stockking
JawaPos.com - Tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang tampak tenang, mandiri, dan tidak banyak bicara, tetapi di balik sikap tersebut bisa tersimpan pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, kurang kasih sayang, atau lingkungan yang tidak memberikan rasa aman.
Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang membangun hubungan, mengelola emosi, dan memandang dirinya sendiri ketika dewasa.
Menariknya, sebagian orang yang pernah mengalami masa kecil yang sulit tidak selalu menunjukkan perilaku yang mencolok. Justru, tanda-tandanya sering hadir dalam bentuk kebiasaan yang tampak sederhana dan pendiam.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat 10 perilaku pendiam yang sering ditemukan pada orang dewasa yang pernah mengalami masa kecil yang penuh tantangan, menurut berbagai temuan psikologi.
1. Lebih Sering Memendam Perasaan Daripada Mengungkapkannya
Orang yang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung ekspresi emosi biasanya belajar bahwa mengungkapkan perasaan hanya akan membuat mereka diabaikan, dimarahi, atau disalahpahami.
Akibatnya, ketika dewasa mereka cenderung memilih diam. Mereka menyimpan kesedihan, kemarahan, atau kecemasan sendiri dan jarang meminta bantuan kepada orang lain.
Bukan karena tidak memiliki perasaan, tetapi karena mereka terbiasa menghadapi semuanya sendirian sejak kecil.
2. Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan
Kemandirian adalah hal positif, tetapi jika seseorang merasa harus melakukan semuanya sendiri dan enggan bergantung kepada siapa pun, hal itu bisa menjadi mekanisme bertahan hidup yang terbentuk sejak kecil.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa