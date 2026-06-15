Dapat Mengetahui Seseorang Memiliki Masa Kecil yang Sulit Jika Menunjukkan 10 Perilaku Pendiam Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang tampak tenang, mandiri, dan tidak banyak bicara, tetapi di balik sikap tersebut bisa tersimpan pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, kurang kasih sayang, atau lingkungan yang tidak memberikan rasa aman.

Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang membangun hubungan, mengelola emosi, dan memandang dirinya sendiri ketika dewasa.

Menariknya, sebagian orang yang pernah mengalami masa kecil yang sulit tidak selalu menunjukkan perilaku yang mencolok. Justru, tanda-tandanya sering hadir dalam bentuk kebiasaan yang tampak sederhana dan pendiam.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat 10 perilaku pendiam yang sering ditemukan pada orang dewasa yang pernah mengalami masa kecil yang penuh tantangan, menurut berbagai temuan psikologi.

1. Lebih Sering Memendam Perasaan Daripada Mengungkapkannya

Orang yang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung ekspresi emosi biasanya belajar bahwa mengungkapkan perasaan hanya akan membuat mereka diabaikan, dimarahi, atau disalahpahami.

Akibatnya, ketika dewasa mereka cenderung memilih diam. Mereka menyimpan kesedihan, kemarahan, atau kecemasan sendiri dan jarang meminta bantuan kepada orang lain.

Bukan karena tidak memiliki perasaan, tetapi karena mereka terbiasa menghadapi semuanya sendirian sejak kecil.

2. Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan