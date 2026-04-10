Kerap Menghindari Kontak Mata dalam 7 Momen Ini? Mungkin Kamu Kurang Percaya Diri dari yang Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata kita bisa menyampaikan rasa percaya diri, kejujuran, ketertarikan, bahkan ketakutan.

Dalam psikologi, kemampuan menjaga kontak mata sering dikaitkan dengan tingkat kepercayaan diri seseorang.

Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan menghindari kontak mata dalam situasi tertentu bisa menjadi tanda bahwa mereka sebenarnya kurang percaya diri—meskipun secara sadar mereka merasa baik-baik saja.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), jika Anda sering melakukan hal-hal berikut ini, mungkin ada sisi dalam diri Anda yang perlu lebih diperhatikan.

1. Saat Berbicara dengan Orang Baru

Pertemuan pertama sering kali menegangkan. Tapi jika Anda selalu menghindari kontak mata saat berkenalan, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda merasa tidak cukup percaya diri untuk “terlihat” oleh orang lain.

Dalam psikologi sosial, kontak mata saat perkenalan menunjukkan keterbukaan dan rasa aman terhadap diri sendiri. Menghindarinya bisa berarti Anda takut dinilai atau merasa tidak cukup “layak” di hadapan orang tersebut.

Tanda yang sering terjadi:

Menatap ke bawah saat memperkenalkan diri

Mengalihkan pandangan terlalu cepat

Terlihat gugup tanpa alasan jelas