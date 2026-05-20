Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.25 WIB

Lebih Suka Makan Sendirian? 6 Ciri Ini Ada pada Dirimu Menurut Psikologi

seseorang yang nyaman makan sendirian.

JawaPos.com - Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang lebih nyaman makan sendirian ternyata memiliki sejumlah kelebihan dalam kepribadiannya. Kebiasaan tersebut tidak selalu menandakan seseorang antisosial atau merasa kesepian.

Sebaliknya, mereka justru kerap dianggap memiliki karakter yang kuat serta mampu menikmati waktu sendiri dengan baik. Orang yang senang makan sendirian juga biasanya memiliki tingkat kemandirian dan kenyamanan terhadap diri sendiri yang cukup tinggi.

Dikutip dari Geediting, terdapat enam ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh orang-orang yang gemar makan sendirian berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mereka memiliki kesadaran diri

Orang yang makan sendirian cenderung lebih peka terhadap tubuh dan pikiran mereka.

Tanpa tekanan sosial untuk terus bercakap-cakap atau meniru kebiasaan makan orang lain, mereka dapat fokus pada isyarat internal seperti rasa lapar, kepuasan, dan preferensi makanan.

Mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai-nilai, tujuan, dan batasan sendiri.

2. Mereka nyaman dengan kesendirian

Mereka makan sendirian bukan karena terpaksa. Mereka memilihnya karena menemukan nilai dalam ruang tenang untuk merenung, merencanakan, atau sekadar menikmati makanan enak tanpa gangguan.

3. Mereka punya kemampuan pengambilan keputusan yang kuat

Orang yang makan sendirian cenderung mengambil keputusan sendiri, tahu apa yang diinginkan dan langsung mendapatkannya.

Mulai dari memilih tempat makan hingga memutuskan apa yang akan dipesan, mereka terus-menerus melatih kemampuan pengambilan keputusan tanpa bantuan masukan dari kelompok.

4. Mereka memiliki fokus dan produktivitas yang luar biasa

Orang yang makan sendirian sering menggunakan waktu makan secara strategis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
