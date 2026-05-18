Jika Anda Ingin Pasangan Anda Membanggakan Anda kepada Teman-Temannya, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang ingin merasa dihargai dalam hubungan. Bukan hanya dicintai secara pribadi, tetapi juga dihormati dan dibanggakan di depan orang lain. Ketika pasangan dengan antusias menceritakan tentang Anda kepada teman-temannya—tentang sifat Anda, cara Anda memperlakukannya, atau bagaimana Anda mendukung hidupnya—itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut memberi rasa aman dan kebanggaan emosional.



Namun, kebanggaan dalam hubungan tidak muncul begitu saja. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa rasa hormat dan kekaguman dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Kadang bukan karena kurang cinta, melainkan karena perilaku kecil yang perlahan mengikis kenyamanan emosional pasangan.



Banyak orang tidak sadar bahwa beberapa sikap yang terlihat sepele justru membuat pasangan enggan membicarakan hubungan mereka secara positif kepada orang lain. Mereka mungkin tetap bertahan, tetap sayang, tetapi kehilangan rasa bangga.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (16/5), jika Anda ingin pasangan Anda merasa beruntung bersama Anda dan dengan senang hati membicarakan Anda kepada teman-temannya, ada beberapa perilaku yang perlu ditinggalkan mulai sekarang.



1. Terlalu Sering Meremehkan Perasaan Pasangan



Salah satu perilaku paling merusak dalam hubungan adalah membuat pasangan merasa emosinya tidak penting.



Kalimat seperti:



“Kamu terlalu sensitif.”

“Ah, gitu aja dipikirin.”

“Lebay banget sih.”



mungkin terdengar ringan, tetapi dampaknya besar. Psikologi menyebut perilaku ini sebagai emotional invalidation, yaitu ketika seseorang merasa emosinya ditolak atau diremehkan.



Saat pasangan merasa tidak didengar, mereka perlahan berhenti terbuka. Hubungan menjadi dingin bukan karena kurang cinta, melainkan karena tidak ada ruang aman untuk merasa dimengerti.



Sebaliknya, orang yang mampu memvalidasi perasaan pasangan biasanya lebih dihormati. Bahkan ketika tidak setuju, mereka tetap mencoba memahami.



Contoh sederhana:



“Aku ngerti kenapa kamu kecewa.”

“Pasti capek ya ngalamin itu.”

“Aku mungkin belum sepenuhnya paham, tapi aku mau dengar.”



Respons seperti ini menciptakan koneksi emosional yang kuat. Dan hubungan yang terasa aman secara emosional adalah jenis hubungan yang paling sering dibanggakan seseorang kepada teman-temannya.



2. Selalu Ingin Menang Saat Berdebat



Beberapa orang menganggap hubungan seperti arena kompetisi. Saat terjadi konflik, tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah, tetapi memenangkan argumen.



Menurut psikologi hubungan, kebiasaan ini sangat melelahkan secara emosional.



Orang yang terus:



memotong pembicaraan,

memaksakan pendapat,

mencari kesalahan,

atau menolak mengalah,



akan membuat pasangan merasa hubungan tidak lagi setara.



Dalam hubungan sehat, konflik bukan tentang siapa yang benar, tetapi bagaimana dua orang bekerja sama menghadapi masalah.



Pasangan biasanya bangga pada seseorang yang:



bisa mengontrol emosi,

mau mendengarkan,

dan mampu meminta maaf tanpa gengsi.



Kedewasaan emosional jauh lebih menarik daripada kebutuhan untuk selalu terlihat benar.



3. Bersikap Manis di Depan Orang, Tetapi Buruk Saat Berdua



Ini salah satu perilaku yang paling cepat menghancurkan rasa hormat.



Ada orang yang:



terlihat romantis di media sosial,

sangat ramah di depan teman,

tetapi berubah dingin atau kasar saat hanya berdua dengan pasangan.



Psikologi menyebut ketidaksesuaian ini sebagai inconsistency in relational behavior. Ketika seseorang berbeda total antara ruang publik dan ruang pribadi, pasangan akan merasa hubungan itu tidak tulus.



Banyak orang tidak membutuhkan pasangan yang sempurna di depan publik. Mereka hanya ingin diperlakukan baik secara konsisten.



Seseorang akan bangga pada pasangannya ketika:



perhatian itu nyata,

rasa hormat tetap ada meski tidak ada penonton,

dan kasih sayang tidak dijadikan pertunjukan.



Karena pada akhirnya, hubungan sejati terlihat dari bagaimana Anda memperlakukan pasangan saat tidak ada orang lain yang melihat.



4. Tidak Pernah Menghargai Hal-Hal Kecil



Rasa dihargai adalah kebutuhan emosional dasar manusia.



Namun dalam hubungan jangka panjang, banyak orang mulai menganggap usaha pasangan sebagai sesuatu yang “sudah seharusnya.”



Padahal ucapan sederhana seperti:



“Makasih ya.”

“Aku senang kamu bantu tadi.”

“Aku apresiasi banget usaha kamu.”



bisa membuat pasangan merasa dilihat.



Psikologi positif menunjukkan bahwa apresiasi kecil yang konsisten lebih berpengaruh terhadap kualitas hubungan dibanding gestur besar yang jarang dilakukan.



Pasangan cenderung bangga pada orang yang membuat mereka merasa bernilai, bukan yang hanya hadir secara fisik.



Ketika seseorang merasa dihargai, mereka lebih mungkin menceritakan hubungan mereka dengan antusias kepada orang lain.



5. Terlalu Egois dan Selalu Memusatkan Segalanya pada Diri Sendiri



Hubungan tidak akan sehat jika satu orang selalu menjadi pusat perhatian.



Misalnya:



semua percakapan kembali ke diri Anda,

kebutuhan pasangan dianggap nomor dua,

atau Anda hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu.



Dalam psikologi hubungan, empati adalah fondasi utama kedekatan emosional. Tanpa empati, hubungan terasa sepihak.



Pasangan ingin merasa bahwa kebahagiaan mereka juga penting.



Orang yang benar-benar dicintai dan dibanggakan biasanya memiliki kemampuan untuk:



mendengarkan tanpa sibuk bicara tentang diri sendiri,

memperhatikan detail kecil,

dan hadir secara emosional ketika dibutuhkan.



Kadang yang paling diingat pasangan bukan hadiah mahal, melainkan fakta bahwa Anda benar-benar peduli.



6. Sulit Mengontrol Emosi



Setiap orang bisa marah. Tetapi cara seseorang mengelola kemarahan menentukan kualitas hubungannya.



Mudah membentak, membanting barang, mengancam pergi, atau mengeluarkan kata-kata menyakitkan saat emosi memuncak bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam.



Dalam banyak penelitian hubungan, kestabilan emosional adalah salah satu faktor terbesar yang menentukan apakah hubungan terasa aman atau melelahkan.



Pasangan mungkin tetap bertahan dengan orang yang temperamental, tetapi mereka jarang merasa bangga terhadap perilaku tersebut.



Sebaliknya, kemampuan untuk:



menenangkan diri,

berbicara dengan tenang,

dan menyelesaikan konflik tanpa intimidasi,



menunjukkan kedewasaan emosional yang sangat dihargai.



Orang yang membuat pasangannya merasa aman secara emosional biasanya akan mendapatkan rasa hormat yang jauh lebih besar.



7. Tidak Bisa Dipercaya



Kepercayaan adalah mata uang utama dalam hubungan.



Dan menariknya, kehilangan kepercayaan sering kali bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus berulang:



sering berbohong,

ingkar janji,

menyembunyikan sesuatu,

atau berkata “sebentar lagi” tetapi tidak pernah tepat waktu.



Ketika pasangan tidak yakin apakah mereka bisa mengandalkan Anda, rasa bangga perlahan berubah menjadi kecemasan.



Sebaliknya, orang yang konsisten biasanya sangat dihormati.



Hal-hal sederhana seperti:



menepati ucapan,

hadir saat dibutuhkan,

dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri,



membangun rasa aman yang kuat dalam hubungan.



Dan orang cenderung membanggakan pasangan yang membuat hidup mereka terasa stabil, bukan penuh ketidakpastian.



8. Menganggap Pasangan Akan Selalu Bertahan Apa Pun yang Terjadi



Ini mungkin perilaku paling berbahaya.



Ketika seseorang terlalu yakin pasangannya tidak akan pergi, mereka mulai berhenti berusaha:



berhenti mendengarkan,

berhenti menunjukkan perhatian,

berhenti memperbaiki diri.



Hubungan kemudian berjalan dengan mode “asal ada.”



Padahal cinta membutuhkan perawatan.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang merasa terus dipilih dan dihargai setiap hari memiliki ikatan emosional lebih kuat dibanding pasangan yang saling menganggap keberadaan satu sama lain sebagai jaminan permanen.



Orang ingin merasa dicintai secara sadar, bukan sekadar dipertahankan karena kebiasaan.



Pasangan akan lebih bangga pada seseorang yang:



tetap berusaha meski hubungan sudah lama,

tetap menghargai,

dan tidak berhenti menjadi pribadi yang layak dicintai.

Penutup



Membuat pasangan bangga bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang selalu romantis, kaya, atau terlihat hebat di depan orang lain.



Kebanggaan dalam hubungan lahir dari hal-hal sederhana:



rasa aman,

rasa dihargai,

konsistensi,

empati,

dan kedewasaan emosional.



Sering kali, yang membuat seseorang dengan bangga berkata, “Aku beruntung punya dia,” bukan pencapaian besar, tetapi bagaimana Anda memperlakukan mereka setiap hari.



Hubungan yang sehat tidak dibangun oleh kata-kata manis sesaat, melainkan oleh perilaku kecil yang dilakukan berulang kali.



