Orang yang Tumbuh dengan Selalu Berhati-hati Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka merasa bebas menjadi diri sendiri. Sebagian orang dibesarkan dalam situasi yang mengharuskan mereka selalu waspada—memikirkan setiap kata, mengukur setiap tindakan, dan menghindari kesalahan sekecil apa pun.



Mungkin mereka tumbuh dengan orang tua yang mudah marah, lingkungan yang tidak stabil, kritik yang konstan, atau situasi yang membuat mereka merasa harus selalu “aman” agar tidak menimbulkan masalah.



Akibatnya, kebiasaan berhati-hati ini tidak berhenti saat masa kecil berakhir. Menurut psikologi, pola adaptasi yang terbentuk sejak dini sering terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara seseorang berpikir, berinteraksi, bahkan mengambil keputusan.



Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (17/5), terdapat 9 perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang tumbuh dengan selalu berhati-hati.



1. Mereka sulit benar-benar rileks



Bagi sebagian orang, bersantai terasa alami. Namun bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kewaspadaan, rileks justru terasa asing.



Bahkan ketika situasi sebenarnya aman, pikiran mereka tetap bekerja.



Mereka sering memikirkan:



“Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan?”

“Apa yang bisa salah?”

“Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja?”



Psikologi menyebut ini sebagai hypervigilance, yaitu kondisi ketika seseorang terbiasa memindai lingkungan untuk mendeteksi potensi ancaman, bahkan saat ancaman itu tidak nyata.



Akibatnya, tubuh dan pikiran mereka jarang benar-benar istirahat.



2. Mereka terlalu banyak berpikir sebelum bertindak



Orang yang tumbuh dengan harus berhati-hati biasanya belajar bahwa keputusan yang salah bisa membawa konsekuensi besar.



Karena itu, saat dewasa mereka cenderung memikirkan segala kemungkinan sebelum mengambil tindakan.



Mereka mempertimbangkan:



risiko,

reaksi orang lain,

kemungkinan gagal,

dan dampak jangka panjang.



Di satu sisi, ini membuat mereka tampak bijaksana dan penuh pertimbangan.



Namun di sisi lain, kebiasaan ini juga bisa membuat mereka mengalami analysis paralysis—terlalu lama berpikir hingga sulit bergerak.



3. Mereka sangat peka terhadap perubahan suasana hati orang lain



Orang-orang seperti ini sering memiliki kemampuan membaca ruangan dengan sangat baik.



Mereka cepat menangkap:



nada bicara yang berubah,

ekspresi wajah kecil,

bahasa tubuh,

atau energi yang terasa berbeda.



Kemampuan ini biasanya berkembang karena saat kecil, membaca emosi orang lain adalah cara bertahan.



Mereka harus tahu kapan situasi aman dan kapan perlu menjaga jarak.



Saat dewasa, kepekaan ini tetap ada, bahkan kadang terlalu aktif.



4. Mereka sulit meminta bantuan



Karena terbiasa mengandalkan diri sendiri, mereka sering merasa lebih aman menangani semuanya sendirian.



Meminta bantuan bisa terasa tidak nyaman karena dianggap:



merepotkan orang lain,

menunjukkan kelemahan,

atau membuat diri rentan.



Secara psikologis, ini sering muncul pada orang yang sejak kecil belajar bahwa kebutuhan mereka tidak selalu dipenuhi dengan konsisten.



Akibatnya, mereka mengembangkan keyakinan: lebih aman jika saya mengurus semuanya sendiri.



5. Mereka sering mempersiapkan skenario terburuk



Alih-alih berharap semuanya berjalan lancar, mereka justru merasa lebih nyaman jika sudah siap menghadapi kemungkinan buruk.



Mereka mungkin:



datang terlalu awal,

membawa rencana cadangan,

memikirkan exit strategy,

atau menyiapkan jawaban untuk berbagai kemungkinan.



Bagi orang lain, ini bisa terlihat berlebihan.



Namun bagi mereka, persiapan adalah sumber rasa aman.



6. Mereka sulit spontan



Kejutan atau perubahan mendadak sering membuat mereka tidak nyaman.



Bukan karena mereka membosankan, tetapi karena ketidakpastian terasa melelahkan.



Mereka lebih suka:



rencana yang jelas,

detail yang pasti,

dan ekspektasi yang terdefinisi.



Spontanitas membutuhkan rasa aman terhadap hal yang tidak diketahui—sesuatu yang mungkin tidak banyak mereka rasakan saat tumbuh dewasa.



7. Mereka cenderung menjaga jarak emosional di awal hubungan



Baik dalam pertemanan maupun hubungan romantis, mereka jarang langsung terbuka.



Mereka membutuhkan waktu untuk menilai:



apakah orang ini aman,

apakah bisa dipercaya,

dan apakah mereka tidak akan disakiti.



Karena terbiasa berhati-hati, kedekatan emosional sering dipandang sebagai sesuatu yang berisiko.



Bukan karena mereka tidak ingin dekat, tetapi karena mereka belajar bahwa keterbukaan bisa membuat mereka terluka.



8. Mereka sangat bertanggung jawab, kadang berlebihan



Banyak orang yang tumbuh dengan selalu berhati-hati berkembang menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab.



Mereka terbiasa:



memikirkan konsekuensi,

menjaga semuanya tetap terkendali,

dan memastikan tidak ada masalah.



Mereka sering menjadi orang yang dapat diandalkan.



Namun sisi lainnya, mereka bisa memikul terlalu banyak beban karena sulit membiarkan sesuatu berada di luar kendali mereka.



Mereka merasa harus selalu “siap”.



9. Mereka sulit mempercayai bahwa semuanya akan baik-baik saja



Bagi orang yang tumbuh dalam stabilitas, optimisme terasa alami.



Namun bagi mereka yang terbiasa berhati-hati, rasa aman bukan default.



Mereka cenderung berpikir:



“Jangan terlalu nyaman.”

“Hal buruk bisa terjadi kapan saja.”

“Lebih baik siap daripada kecewa.”



Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman awal membentuk ekspektasi terhadap dunia.



Jika seseorang tumbuh dalam kondisi yang membuat mereka harus selalu waspada, otak belajar bahwa keamanan bersifat sementara.



Penutup



Tumbuh dengan selalu berhati-hati sering membentuk orang menjadi pribadi yang cermat, bertanggung jawab, dan sangat peka terhadap lingkungan.



Namun di balik kekuatan itu, sering ada kelelahan yang tidak terlihat.



Kebiasaan untuk selalu waspada mungkin dulu membantu mereka bertahan, tetapi saat dewasa, tidak semua situasi membutuhkan tingkat kewaspadaan yang sama.



Memahami pola ini adalah langkah awal untuk membedakan: kapan kehati-hatian memang dibutuhkan, dan kapan seseorang sebenarnya sudah cukup aman untuk sedikit melepaskan kendali.



