Jika Anda Lebih Suka Menonton Acara yang Sama Berulang Kali, Mungkin Anda Sedang Memproses 7 Perasaan Terpendam Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang memiliki kebiasaan yang terlihat sederhana tetapi sebenarnya cukup menarik secara psikologis: menonton film, serial, atau acara televisi yang sama berulang kali. Ada yang bisa mengulang satu serial favorit sampai puluhan kali, ada pula yang selalu kembali pada film lama setiap kali merasa lelah, sedih, atau tidak ingin berpikir terlalu keras.



Di permukaan, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh. Mengapa seseorang memilih menonton sesuatu yang sudah diketahui akhir ceritanya? Bukankah lebih menarik mencoba tontonan baru?



Namun menurut psikologi, kebiasaan mengulang tontonan tidak selalu sekadar soal hiburan. Dalam banyak kasus, otak menggunakan pengalaman yang familiar sebagai cara untuk menenangkan diri, memproses emosi, dan menciptakan rasa aman.



Tontonan favorit bisa menjadi semacam “tempat emosional” yang nyaman. Saat hidup terasa kacau, hubungan menjadi rumit, atau tekanan mental meningkat, manusia cenderung mencari sesuatu yang dapat diprediksi.



Menonton ulang bukan berarti seseorang malas mencoba hal baru. Kadang-kadang, itu adalah sinyal bahwa ada emosi tertentu yang sedang diproses secara diam-diam.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (17/5), terdapat tujuh perasaan terpendam yang mungkin sedang Anda alami jika Anda terus kembali pada acara yang sama berulang kali.



1. Anda Sedang Mencari Rasa Aman Emosional



Salah satu alasan terbesar orang mengulang tontonan adalah kebutuhan akan rasa aman.



Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal tidak bisa diprediksi. Masalah pekerjaan, tekanan finansial, konflik keluarga, hubungan sosial, hingga ketidakpastian masa depan dapat membuat sistem saraf terus berada dalam keadaan waspada.



Ketika seseorang menonton acara yang sudah familiar, otak tidak perlu bekerja keras menebak apa yang akan terjadi.



Anda sudah tahu dialognya. Anda tahu konflik akan selesai. Anda tahu karakter favorit Anda akan baik-baik saja.



Kepastian kecil seperti ini memberi efek menenangkan.



Secara psikologis, prediktabilitas membantu menurunkan kecemasan karena otak tidak perlu terus mempersiapkan diri menghadapi kejutan.



Itulah sebabnya banyak orang kembali pada sitcom ringan, serial masa kecil, atau film yang pernah membuat mereka merasa nyaman.



Acara tersebut menjadi semacam “ruang aman emosional” ketika realitas terasa terlalu melelahkan.



2. Anda Sedang Kelelahan Mental



Tidak semua kelelahan bersifat fisik.



Banyak orang mengalami mental fatigue atau kelelahan mental akibat terlalu banyak keputusan, tekanan pekerjaan, paparan informasi, dan tuntutan sosial setiap hari.



Saat otak sudah terlalu lelah, mencoba tontonan baru bisa terasa seperti pekerjaan tambahan.



Anda harus:



memahami karakter baru,

mengikuti alur cerita baru,

memproses konflik baru,

dan beradaptasi dengan dunia yang belum dikenal.



Sebaliknya, tontonan lama terasa ringan karena otak sudah mengenalnya.



Anda tidak perlu berkonsentrasi penuh. Anda bisa menonton sambil beristirahat. Anda tidak perlu merasa “siaga”.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih pengalaman yang membutuhkan energi mental lebih rendah ketika kapasitas emosional sedang menurun.



Jadi jika akhir-akhir ini Anda terus memutar serial lama, mungkin sebenarnya pikiran Anda sedang meminta waktu untuk pulih.



3. Anda Sedang Merindukan Masa yang Lebih Sederhana



Nostalgia memiliki pengaruh emosional yang sangat kuat.



Banyak orang menonton ulang acara tertentu karena tontonan itu terhubung dengan periode hidup yang terasa lebih hangat, aman, atau bahagia.



Misalnya:



kartun masa kecil,

sitkom yang dulu ditonton bersama keluarga,

drama remaja yang mengingatkan pada masa sekolah,

atau film tertentu yang pernah menemani fase penting kehidupan.



Ketika seseorang merasa tertekan oleh kehidupan saat ini, otak sering mencari kenyamanan dari masa lalu.



Nostalgia bukan sekadar mengenang. Ia juga membantu menciptakan perasaan keterhubungan emosional.



Menurut berbagai penelitian psikologi, nostalgia dapat:



meningkatkan suasana hati,

mengurangi rasa kesepian,

memperkuat identitas diri,

dan memberi rasa makna.



Karena itu, menonton ulang kadang menjadi cara bawah sadar untuk “pulang” secara emosional.



4. Anda Sedang Menghindari Emosi yang Sulit Dihadapi



Kadang-kadang, orang memilih tontonan yang familiar bukan karena ingin bahagia, tetapi karena tidak ingin menghadapi emosi tertentu.



Saat seseorang sedang cemas, sedih, kecewa, atau merasa kosong, tontonan lama bisa menjadi bentuk emotional escape.



Acara yang sudah dikenal membantu mengalihkan perhatian dari:



konflik internal,

rasa kehilangan,

ketidakpastian,

atau stres yang belum terselesaikan.



Ini bukan selalu hal buruk.



Setiap manusia membutuhkan mekanisme coping untuk bertahan.



Namun jika Anda merasa terus-menerus menggunakan tontonan sebagai cara menghindari kenyataan, mungkin ada emosi yang perlu diproses lebih dalam.



Psikologi menyebut perilaku ini sebagai avoidant coping, yaitu kecenderungan menghindari sumber stres daripada menghadapinya secara langsung.



Sesekali melarikan diri tentu wajar. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, emosi yang ditekan biasanya tetap muncul dalam bentuk lain seperti:



sulit tidur,

mudah marah,

kehilangan motivasi,

atau merasa kosong tanpa alasan jelas.

5. Anda Sedang Mencari Kendali di Tengah Kekacauan



Hidup modern sering membuat orang merasa kehilangan kontrol.



Ada terlalu banyak hal yang tidak pasti:



perubahan pekerjaan,

kondisi ekonomi,

hubungan sosial,

kesehatan,

bahkan masa depan.



Dalam situasi seperti ini, manusia secara alami mencari sesuatu yang dapat dikendalikan.



Menonton ulang acara favorit memberi ilusi kontrol yang menenangkan.



Anda tahu apa yang akan terjadi. Anda tahu kapan adegan lucu muncul. Anda tahu konflik akan selesai.



Kepastian kecil ini memberi rasa stabilitas emosional.



Dalam psikologi, rasa kontrol memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental. Ketika seseorang merasa hidup terlalu kacau, aktivitas sederhana yang dapat diprediksi sering menjadi cara untuk mengembalikan keseimbangan.



Karena itu, kebiasaan binge-watching serial lama kadang bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk self-regulation emosional.



6. Anda Sedang Kesepian dan Membutuhkan Koneksi Emosional



Karakter dalam film atau serial sering terasa seperti teman lama.



Mungkin terdengar aneh, tetapi otak manusia dapat membangun ikatan emosional dengan karakter fiksi.



Fenomena ini dikenal sebagai parasocial relationship.



Ketika seseorang menonton karakter yang sama berulang kali, ia bisa merasa:



ditemani,

dipahami,

atau memiliki koneksi emosional.



Hal ini terutama terjadi ketika seseorang:



merasa kesepian,

kehilangan kedekatan sosial,

atau sulit menemukan hubungan emosional yang aman di kehidupan nyata.



Karakter favorit menjadi sumber kenyamanan karena mereka terasa familiar dan konsisten.



Tidak ada penolakan. Tidak ada konflik nyata. Tidak ada tekanan sosial.



Dalam dunia yang sering terasa dingin atau melelahkan, hubungan parasosial dapat memberi rasa kedekatan sementara.



Tentu saja, hubungan nyata tetap penting. Namun kebutuhan emosional manusia untuk merasa “terhubung” sering muncul bahkan melalui media hiburan.



7. Anda Sedang Berusaha Menenangkan Sistem Saraf



Psikologi modern semakin memahami bahwa manusia sering melakukan aktivitas repetitif untuk menenangkan sistem saraf.



Pengulangan menciptakan ritme yang terasa aman.



Itulah sebabnya banyak orang:



mendengarkan lagu yang sama berulang kali,

makan makanan favorit saat stres,

atau menonton serial yang sama terus-menerus.



Aktivitas familiar membantu tubuh keluar dari mode stres.



Ketika kita cemas atau tertekan, sistem saraf simpatik menjadi lebih aktif. Tubuh berada dalam kondisi siaga.



Pengalaman yang nyaman dan dapat diprediksi membantu mengaktifkan respons relaksasi.



Itulah mengapa menonton ulang sering terasa seperti “pelukan mental”.



Anda tidak perlu bersiap menghadapi kejutan emosional. Anda hanya menikmati sesuatu yang sudah dikenal.



Bagi banyak orang, ini menjadi ritual kecil untuk bertahan di tengah tekanan hidup.



Apakah Kebiasaan Ini Buruk?



Tidak selalu.



Dalam banyak kasus, menonton ulang adalah mekanisme coping yang sehat dan normal.



Kebiasaan ini bisa membantu:



menenangkan kecemasan,

memulihkan energi mental,

memberi rasa nyaman,

dan membantu regulasi emosi.



Namun, penting untuk memperhatikan konteksnya.



Jika Anda:



mulai mengisolasi diri,

kehilangan minat pada kehidupan nyata,

terus menghindari masalah,

atau merasa hanya nyaman di dunia tontonan,



maka mungkin ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Tontonan favorit bisa menjadi tempat istirahat sementara, tetapi bukan pengganti dukungan emosional yang nyata.



Mengapa Otak Menyukai Hal yang Familiar?



Secara neurologis, otak manusia memang menyukai familiaritas.



Hal yang sudah dikenal membutuhkan lebih sedikit energi untuk diproses.



Selain itu, familiaritas juga menciptakan rasa aman karena otak tidak perlu terus mengevaluasi ancaman baru.



Inilah alasan mengapa manusia sering:



kembali pada lagu lama,

membaca buku favorit berulang kali,

memilih makanan yang sama,

atau menonton serial yang sama berkali-kali.



Bagi otak, sesuatu yang familiar terasa lebih aman dibanding sesuatu yang belum diketahui.



Terutama saat seseorang sedang stres, cemas, atau kelelahan emosional.



Terkadang, Kebiasaan Kecil Mengungkap Kondisi Emosi yang Lebih Dalam



Banyak perilaku manusia terlihat sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki makna emosional yang kompleks.



Menonton acara yang sama berulang kali bukan selalu tanda kebosanan atau kurang variasi.



Kadang-kadang, itu adalah:



cara bertahan,

bentuk penghiburan diri,

usaha mencari kestabilan,

atau sinyal bahwa hati dan pikiran sedang membutuhkan rasa aman.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia tidak selalu memproses emosi secara langsung.



Sering kali, emosi muncul lewat kebiasaan sehari-hari.



Dan mungkin, tanpa sadar, serial favorit Anda selama ini bukan sekadar hiburan.



Ia adalah tempat kecil yang membantu Anda merasa sedikit lebih tenang ketika hidup terasa terlalu berat.



Penutup



Jika Anda sering mengulang acara yang sama, Anda tidak sendirian.



Banyak orang melakukan hal yang sama sebagai cara alami untuk menenangkan diri dan memproses emosi.



Di balik kebiasaan sederhana itu, mungkin ada kebutuhan emosional yang sedang bekerja secara diam-diam:



kebutuhan akan rasa aman,

keinginan untuk beristirahat,

kerinduan pada masa lalu,

rasa kesepian,

atau usaha mengatasi tekanan hidup.



Dan itu sangat manusiawi.



