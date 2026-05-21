Irfan Ferdiansyah
Kamis, 21 Mei 2026 | 22.29 WIB

Jika Seorang Pria Sudah Tidak Lagi Merasakan Cinta, Ia Sering Kali Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perubahan perasaan jarang terjadi secara tiba-tiba. Cinta biasanya tidak hilang dalam semalam seperti lampu yang dimatikan. Sebaliknya, perasaan itu memudar perlahan, sering kali ditandai dengan perubahan kecil dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Banyak orang mengira bahwa pria yang sudah tidak mencintai pasangannya akan langsung bersikap dingin, kasar, atau bahkan pergi begitu saja. Padahal, menurut psikologi hubungan, tanda-tandanya justru sering muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus dan sulit dikenali.

Perubahan ini bisa tampak sepele di awal, tetapi jika terjadi terus-menerus, bisa menjadi sinyal bahwa keterikatan emosional mulai berkurang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat 10 perilaku halus yang sering ditunjukkan pria ketika ia sudah tidak lagi merasakan cinta.

1. Ia Tidak Lagi Penasaran Tentang Hidup Anda

Di awal hubungan, seseorang yang mencintai Anda biasanya ingin tahu banyak hal: bagaimana hari Anda, apa yang Anda pikirkan, apa yang membuat Anda bahagia atau stres.

Namun ketika perasaan mulai memudar, rasa ingin tahu itu ikut hilang.

Ia mungkin masih bertanya “gimana harimu?”, tetapi terdengar seperti formalitas, bukan ketertarikan tulus. Jawaban Anda tidak lagi memancing percakapan lanjutan.

Dalam psikologi, rasa ingin tahu adalah bentuk perhatian emosional. Ketika perhatian itu menurun, hubungan biasanya ikut terdampak.

2. Komunikasi Menjadi Sangat Fungsional

Percakapan tidak lagi hangat atau personal, melainkan sekadar membahas hal-hal praktis.

Contohnya:

“Sudah makan?”
“Nanti jam berapa pulang?”
“Tolong ambil ini.”

Tidak ada lagi obrolan mendalam, candaan spontan, atau diskusi tentang mimpi dan perasaan.

Psikolog menyebut ini sebagai emotional disengagement, yaitu saat seseorang tetap hadir secara fisik tetapi mulai menarik diri secara emosional.

3. Ia Terlihat Tidak Antusias Menghabiskan Waktu Bersama

Dulu, waktu bersama terasa menyenangkan dan dinantikan. Kini, ia tampak mudah bosan, sibuk dengan ponsel, atau lebih tertarik pada aktivitas lain.

Ia mungkin masih menemani Anda, tetapi energinya terasa berbeda.

Bukan soal kuantitas waktu, melainkan kualitas kehadiran.

Saat seseorang mencintai, ia cenderung hadir secara penuh. Ketika cinta memudar, kehadiran berubah menjadi kewajiban.

4. Sentuhan Fisik Berkurang Secara Alami

Pelukan, menggenggam tangan, menyentuh pundak, atau sekadar mendekat saat duduk bersama adalah bentuk afeksi nonverbal.

Ketika pria tidak lagi mencintai, kontak fisik ini sering menurun tanpa alasan jelas.

Ia tidak selalu menghindar secara terang-terangan, tetapi inisiatif fisiknya berkurang.

Psikologi menunjukkan bahwa sentuhan adalah indikator penting kedekatan emosional.

5. Ia Jarang Melibatkan Anda dalam Rencananya

Seseorang yang mencintai biasanya memikirkan pasangan sebagai bagian dari masa depan dan rutinitasnya.

Namun ketika perasaan memudar, Anda mulai “hilang” dari rencananya.

Ia membuat keputusan sendiri tanpa berdiskusi, merencanakan aktivitas tanpa mempertimbangkan Anda, atau berhenti membicarakan masa depan bersama.

Ini bisa menjadi tanda berkurangnya psychological investment dalam hubungan.

6. Konflik Tidak Lagi Dianggap Penting

Ini terdengar aneh, tetapi kurangnya konflik tidak selalu berarti hubungan sehat.

Pria yang masih peduli biasanya tetap mau membahas masalah, mencari solusi, dan memperjuangkan perbaikan.

Sebaliknya, pria yang sudah kehilangan cinta sering menunjukkan sikap:

“Terserah.”
“Ya udah.”
“Aku nggak mau bahas.”

Bukan karena lebih dewasa, tetapi karena ia mulai kehilangan keterlibatan emosional.

7. Ia Menjadi Kurang Empatik

Ketika Anda sedih, stres, atau menghadapi masalah, responsnya terasa datar.

Ia mungkin mendengar, tetapi tidak benar-benar hadir secara emosional.

Contoh kecil:

tidak bertanya lebih lanjut saat Anda terlihat murung
minim dukungan emosional
respons singkat atau acuh

Empati adalah bahan bakar hubungan intim. Saat empati menurun drastis, biasanya ada jarak emosional yang tumbuh.

8. Hal-Hal Kecil Tentang Anda Lebih Mudah Mengganggunya

Kebiasaan yang dulu dianggap lucu atau biasa saja kini terasa mengganggu baginya.

Cara Anda bicara, bercanda, bertanya, atau meminta perhatian mulai membuatnya cepat kesal.

Dalam psikologi hubungan, ini kadang disebut negative sentiment override, yaitu kondisi ketika seseorang mulai memandang pasangan melalui lensa negatif.

9. Ia Berhenti Berusaha Membuat Anda Bahagia

Cinta biasanya mendorong seseorang untuk memberi perhatian kecil:

mengingat hal favorit Anda
mengejutkan Anda dengan sesuatu
membantu tanpa diminta

Ketika perasaan hilang, usaha kecil ini ikut menghilang.

Bukan karena ia sibuk, tetapi karena motivasi emosional untuk menyenangkan Anda sudah melemah.

10. Intuisimu Terus Mengatakan Ada yang Berubah

Sering kali, sebelum logika menyadari sesuatu, emosi Anda sudah lebih dulu menangkap perubahan.

Anda merasa ada jarak.
Ada sesuatu yang berbeda, meski sulit dijelaskan.

Psikologi interpersonal menunjukkan bahwa manusia sangat peka terhadap perubahan pola perilaku pasangan.

Jika Anda terus-menerus merasa ada yang bergeser, jangan langsung mengabaikannya.

Penutup

Tidak semua perubahan perilaku berarti seorang pria sudah berhenti mencintai. Stres, tekanan kerja, masalah keluarga, atau kesehatan mental juga dapat memengaruhi perilaku seseorang.

Namun, jika banyak tanda di atas muncul secara konsisten dalam jangka waktu lama, mungkin hubungan tersebut memang sedang mengalami perubahan emosional yang serius.

Hubungan yang sehat dibangun bukan hanya dari kata “aku cinta kamu”, tetapi dari perhatian, keterlibatan, empati, dan usaha yang konsisten.

Kadang, tanda cinta yang memudar bukanlah kepergian yang dramatis, melainkan kehadiran yang perlahan terasa kosong.

Editor: Setyo Adi Nugroho
