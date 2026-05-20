Kerap Tertawa untuk Menyembunyikan Rasa Sakit? 8 Tanda Ini Menjelaskan Perilaku Anda Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/egoitz_bengoetxea
JawaPos.com - Tertawa sering dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Orang yang mudah bercanda biasanya dipandang santai, ramah, dan tidak punya banyak beban hidup. Namun dalam psikologi, tawa tidak selalu berarti seseorang benar-benar baik-baik saja.
Banyak orang menggunakan humor sebagai “topeng emosional”. Mereka tertawa di tengah tekanan, bercanda saat hati hancur, atau menjadi penghibur bagi orang lain justru ketika dirinya sendiri sedang paling terluka. Dari luar terlihat kuat, padahal di dalam mereka menyimpan kecemasan, kesedihan, bahkan rasa kesepian yang mendalam.
Fenomena ini bukan sekadar drama atau pencitraan. Psikologi mengenalnya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri (defense mechanism), yaitu cara alam bawah sadar melindungi seseorang dari rasa sakit emosional yang terlalu berat untuk dihadapi secara langsung.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 8 tanda yang sering muncul pada orang yang tertawa untuk menyembunyikan rasa sakitnya.
1. Anda Selalu Menjadi “Penghibur” di Lingkungan Sosial
Di setiap pertemuan, Anda mungkin menjadi orang yang paling lucu. Anda cepat mencairkan suasana, membuat lelucon spontan, dan merasa tidak nyaman jika situasi terlalu serius.
Banyak orang mengira Anda bahagia karena energi positif yang Anda tampilkan. Padahal, menurut psikologi, sebagian orang menggunakan humor agar tidak perlu menunjukkan sisi rapuh mereka.
Ketika orang lain tertawa, perhatian mereka berpindah dari luka yang sedang Anda rasakan. Humor menjadi tameng agar tidak ada yang bertanya terlalu dalam tentang keadaan emosional Anda.
Ironisnya, orang yang paling sering membuat orang lain tertawa justru sering merasa paling sendirian ketika pulang ke rumah.
2. Anda Sulit Membicarakan Perasaan dengan Serius
