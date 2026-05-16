Irfan Ferdiansyah
Minggu, 17 Mei 2026 | 05.39 WIB

Orang-orang yang Sering Diberi Tahu “Kamu Sangat Dewasa untuk Usiamu”, Biasanya Menunjukkan 9 Sifat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering diberi tahu sangat dewasa / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Ungkapan “kamu sangat dewasa untuk usiamu” biasanya terdengar seperti pujian. Orang yang menerimanya sering dianggap lebih tenang, bijaksana, atau lebih stabil dibanding teman sebayanya. Dalam psikologi perkembangan, hal ini sering berkaitan dengan kematangan emosional (emotional maturity), bukan sekadar usia biologis.

Namun, penting untuk dipahami: kedewasaan lebih awal bukan berarti seseorang “lebih baik”, dan tidak selalu lahir dari pengalaman positif. Kadang itu terbentuk dari tuntutan lingkungan, tanggung jawab sejak dini, atau cara seseorang beradaptasi terhadap tekanan hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat 9 sifat yang sering muncul pada orang yang dianggap “lebih dewasa dari usianya”.

1. Mampu Mengendalikan Emosi dengan Lebih Stabil

Salah satu ciri paling menonjol adalah kemampuan mengelola emosi. Mereka tidak mudah meledak saat marah, dan tidak larut terlalu lama saat sedih.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan emotional regulation, yaitu kemampuan mengatur respons emosi agar sesuai dengan situasi. Orang seperti ini biasanya:

Menunda reaksi saat emosi sedang tinggi
Memikirkan konsekuensi sebelum berbicara
Lebih memilih tenang daripada reaktif

Bukan berarti mereka tidak merasakan emosi, tetapi mereka lebih terlatih untuk mengendalikannya.

2. Terbiasa Memikirkan Konsekuensi Jangka Panjang

Orang yang terlihat lebih dewasa cenderung tidak hanya fokus pada kesenangan sesaat. Mereka sering mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil.

Misalnya:

Memilih belajar daripada bersenang-senang sementara
Menahan diri dari keputusan impulsif
Memikirkan “apa yang terjadi setelah ini?”

Secara psikologis, ini menunjukkan perkembangan fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.

3. Tidak Mudah Terseret Tekanan Sosial

Mereka biasanya punya “filter” yang kuat terhadap opini orang lain. Bukan berarti tidak peduli, tetapi mereka tidak mudah kehilangan jati diri hanya demi diterima.

Ciri-cirinya:

Tidak mudah ikut-ikutan tren yang tidak sesuai nilai pribadi
Bisa berkata “tidak” tanpa rasa bersalah berlebihan
Lebih selektif dalam pergaulan

Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan self-concept clarity (kejelasan identitas diri).

4. Memiliki Empati yang Lebih Dalam

Orang yang terlihat dewasa sering memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain dengan lebih baik. Mereka tidak hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri.

Empati ini biasanya muncul dalam bentuk:

Mendengarkan tanpa langsung menghakimi
Bisa memahami alasan di balik perilaku orang lain
Menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda

Empati yang matang membuat mereka sering dianggap “bijaksana”.

5. Lebih Suka Mendengarkan daripada Mendominasi Pembicaraan

Dalam percakapan, mereka tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka lebih memilih mendengar dan memahami sebelum berbicara.

Hal ini menunjukkan:

Keterampilan sosial yang matang
Rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perspektif orang lain
Kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dijawab dengan cepat

Secara psikologis, ini sering berkaitan dengan active listening skills dan kontrol ego yang baik.

6. Tidak Terlalu Bergantung pada Validasi Eksternal

Orang yang sering dianggap dewasa biasanya tidak terlalu bergantung pada pujian atau pengakuan orang lain untuk merasa berharga.

Mereka cenderung:

Memiliki standar pribadi
Tidak mudah goyah oleh kritik tidak konstruktif
Menilai diri berdasarkan progres, bukan perbandingan sosial

Ini menunjukkan tingkat self-esteem yang lebih stabil, bukan sekadar tinggi atau rendah.

7. Cepat Menyesuaikan Diri dalam Situasi Sulit

Ketika menghadapi masalah, mereka tidak mudah panik atau menyalahkan keadaan secara berlebihan. Sebaliknya, mereka lebih cepat mencari solusi.

Ciri khasnya:

Fokus pada “apa yang bisa dilakukan sekarang”
Tidak terlalu lama terjebak dalam penyesalan
Lebih adaptif terhadap perubahan

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan coping strategy yang adaptif.

8. Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Kuat

Orang yang dianggap dewasa untuk usianya biasanya tidak lari dari tanggung jawab. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, mereka cenderung menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Contohnya:

Konsisten dengan komitmen
Tidak mudah menghindar dari konsekuensi
Bisa diandalkan dalam situasi penting

Rasa tanggung jawab ini sering terbentuk dari pengalaman hidup yang membuat mereka belajar mandiri lebih awal.

9. Cenderung Introspektif dan Sering Merefleksikan Diri

Mereka sering berpikir tentang diri sendiri: apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka berkembang.

Ini terlihat dari:

Kebiasaan merenung setelah kejadian penting
Keinginan untuk memahami diri sendiri lebih dalam
Kesadaran akan kelemahan dan kekuatan pribadi

Dalam psikologi, ini disebut self-reflection, yang berperan penting dalam pertumbuhan pribadi.

Penutup

Menjadi “dewasa lebih cepat” bukan berarti seseorang tidak pernah kesulitan secara emosional. Justru sering kali, kedewasaan itu terbentuk dari proses belajar menghadapi tekanan, tanggung jawab, atau pengalaman hidup yang lebih kompleks dibanding rata-rata orang seusianya.

Namun penting juga untuk diingat: setiap orang punya ritme perkembangan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar “terlambat” atau “terlalu cepat”. Kedewasaan bukan lomba, melainkan proses panjang memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
