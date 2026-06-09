Seseorang dengan Kepribadian Kuat Biasanya Memiliki 9 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki kepribadian kuat dilahirkan dengan sifat tersebut. Dalam banyak kasus, ketangguhan mental, kemandirian, dan kemampuan menghadapi tekanan hidup terbentuk melalui pengalaman yang mereka alami sejak masa kanak-kanak.

Psikologi menunjukkan bahwa lingkungan masa kecil memiliki peran besar dalam membentuk cara seseorang berpikir, mengelola emosi, dan menghadapi tantangan. Menariknya, banyak orang dengan karakter yang kuat ternyata memiliki pola pengalaman masa kecil yang serupa.

Tentu saja, tidak semua orang akan mengalami seluruh pengalaman ini. Namun, semakin banyak di antaranya yang pernah dialami seseorang, semakin besar kemungkinan pengalaman tersebut turut membentuk kepribadian yang tangguh dan berdaya tahan tinggi.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat sembilan pengalaman masa kecil yang sering ditemukan pada orang-orang dengan kepribadian kuat menurut psikologi.

1. Mereka Belajar Menghadapi Kesulitan Sejak Dini

Banyak orang dengan kepribadian kuat tidak tumbuh dalam kehidupan yang selalu mudah. Mereka mungkin pernah menghadapi keterbatasan ekonomi, masalah keluarga, atau tantangan sosial yang membuat mereka harus belajar beradaptasi lebih cepat dibandingkan teman-teman seusianya.

Menurut para psikolog perkembangan, menghadapi kesulitan dalam kadar yang masih dapat dikelola dapat membantu anak mengembangkan ketahanan mental atau resilience. Mereka belajar bahwa masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Akibatnya, saat dewasa mereka cenderung lebih tenang ketika menghadapi tekanan karena sejak kecil sudah terbiasa menghadapi situasi yang tidak ideal.

2. Mereka Pernah Mengalami Kegagalan dan Tidak Selalu Diselamatkan