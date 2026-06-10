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Endah Primasari Utami
Rabu, 10 Juni 2026 | 19.49 WIB

Jika Anda Menemukan Sebuah Rumah di Tengah Hutan, Apa yang Akan Anda Lakukan Pertama Kali? Jawabannya Ungkap Kepribadian Anda

Apa yang dilakukan saat menemukan sebuah rumah di tenga hutan ungkap kepribadian Anda. Sumber: Instagram antoninapanek.


JawaPos.com - Dalam psikologi Jungian, sebuah rumah di hutan mewakili diri yang ditemukan dalam kesendirian. Jauh dari peran sosial atau penampilan kehidupan sehari-hari.

Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Rabu (10/6), jadi, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda menemukannya sama saja dengan apa yang Anda lakukan ketika Anda menemukan diri Anda sendiri.

Dengan kata lain, itulah diri Anda.
 
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1. Mengamati Bagian Luar

Anda memerlukan gambaran lengkap sebelum komitmen secara penuh.

Sederhananya, Anda ingin memahami apa yang akan Anda masuki sebelum benar-benar memasukinya.

Ini menjadi cara Anda menjalani hidup yang dianggap orang sebagai kehati-hatian.

Anda pun sering menganggap diri sendiri sebagai seorang yang teliti.

2. Langsung Masuk ke Dalam

Tanpa perlu memeriksa sekeliling, Anda memasuki rumah itu.

Tandanya, Anda memercayai apa yang ada di depan mata Anda dan Anda pun bergerak ke arahnya.

Ada kepercayaan diri dalam hal ini yang bukan kecerobohan.

Anda menganggap aman segala hal yang tidak Anda ketahui sampai Anda menemukan bukti sebaliknya.

Asumsi seperti ini sebenarnya menceritakan banyak hal tentang apa yang telah Anda alami sebelumnya.

3. Melihat ke Dalam Rumah Melalui Jendela

Diri Anda membutuhkan referensi, jaminan, atau pratinjau tentang suatu hal.

Kehati-hatian seperti ini bukan irasional, melainkan memiliki sejarah dibaliknya.

Bisa saja Anda pernah kecewa terhadap hal-hal yang nampak baik dari luar.

4. Duduk di Luar dan Menunggu

Ada kesabaran dari perilaku ini yang tidak dimiliki banyak orang.

Anda membiarkan hal-hal datang daripada mengejarnya.

Terkadang itu adalah sebuah kebijaksanaan yang membuat Anda tetap berada di luar kehidupan Anda sendiri.

5. Pergi dan Kembali di Hari Lain

Ada sesuatu yang belum siap, entah rumah itu atau Anda.

Perilaku ini menunjukkan kesadaran diri yang tidak mampu dilakukan kebanyakan orang.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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