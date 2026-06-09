Orang-Orang dengan Jiwa yang Indah Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Berbeda Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin cepat dan kompetitif, kita sering kali mengagumi orang-orang yang memiliki "jiwa yang indah".

Mereka bukan selalu yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berprestasi. Namun, kehadiran mereka mampu membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan dipahami.

Dalam psikologi, konsep "jiwa yang indah" tidak merujuk pada sesuatu yang mistis atau abstrak. Sebaliknya, istilah ini dapat dikaitkan dengan sejumlah karakteristik kepribadian positif yang mencerminkan kesehatan emosional, empati, dan kedewasaan psikologis.

Orang-orang seperti ini cenderung membangun hubungan yang lebih sehat, memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang dengan jiwa yang indah menurut berbagai temuan dan teori psikologi.

1. Mereka Memiliki Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Ini bukan sekadar merasa kasihan, melainkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka.

Orang dengan jiwa yang indah biasanya memiliki sensitivitas emosional yang sehat. Mereka mampu mendengarkan tanpa menghakimi dan berusaha memahami sebelum memberikan pendapat. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, mereka tidak terburu-buru menawarkan solusi, tetapi terlebih dahulu memberikan ruang untuk didengar.

Psikolog menyebut empati sebagai salah satu fondasi utama hubungan interpersonal yang kuat. Individu yang empatik cenderung memiliki kualitas pertemanan dan hubungan yang lebih baik karena mereka membuat orang lain merasa diterima dan dipahami.