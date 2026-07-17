7 Perilaku yang Bisa Menunjukkan Hubungan dengan Teman dan Keluarga Mulai Renggang

tanda seseorang tak lagi menyayangi teman dan keluarga menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Dalam psikologi, perubahan perilaku dan pola komunikasi seseorang dapat menjadi petunjuk adanya perubahan dalam hubungan interpersonal.
Ketika perhatian, kepedulian, atau keterlibatan emosional mulai berkurang, hubungan dengan orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga dapat terasa berbeda dari sebelumnya.
Perubahan tersebut tidak selalu berarti seseorang sudah tidak menyayangi orang lain, tetapi bisa menjadi tanda adanya jarak emosional, perubahan prioritas, atau masalah tertentu yang memengaruhi hubungan.
Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh tanda yang sering dikaitkan dengan berkurangnya kedekatan emosional seseorang terhadap teman dan keluarga menurut sudut pandang psikologi.
1. Percakapan terasa seperti beban berat
Dahulu kamu bisa mengobrol berjam-jam dengan teman atau anggota keluarga tertentu tanpa merasa lelah sedikitpun.
Sekarang, berbicara dengan mereka terasa seperti tugas yang melelahkan dan kamu harus memeras otak untuk mencari topik pembicaraan.
Ini bukan tentang keheningan canggung sesekali yang normal terjadi dalam hubungan apapun.
Melainkan tentang perasaan terkuras atau tidak tertarik secara konsisten setelah berinteraksi dengan mereka.
Ketika seseorang berkembang, minat, sudut pandang, dan nilai-nilai mereka dapat berubah, menyebabkan terputusnya koneksi dalam hubungan yang dulunya sangat dekat.
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