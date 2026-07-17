Jika Anda Benar-Benar Ingin Mencari Pasangan untuk Jangka Panjang, Temukan 7 Tanda Ini dalam Perilakunya Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan pasangan untuk jangka panjang / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Mencari pasangan hidup bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuat jantung berdebar atau selalu menghadirkan perasaan bahagia. Dalam hubungan jangka panjang, yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang bersikap ketika menghadapi kenyataan hidup, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan orang lain setiap hari.

Psikologi modern menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh kecocokan minat atau chemistry semata. Justru, kualitas perilaku sehari-hari menjadi prediktor yang jauh lebih kuat terhadap kepuasan dan ketahanan hubungan.



Banyak orang terjebak dalam hubungan yang terlihat sempurna di awal, tetapi perlahan berubah menjadi melelahkan karena mengabaikan tanda-tanda penting sejak awal. Sebaliknya, pasangan yang tampak sederhana sering kali justru memiliki karakter yang mampu membangun hubungan yang sehat dan bertahan lama.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), jika Anda benar-benar ingin menemukan pasangan untuk masa depan, berikut tujuh tanda perilaku yang patut diperhatikan menurut berbagai temuan dalam ilmu psikologi.



1. Ia Konsisten antara Perkataan dan Tindakannya



Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat. Salah satu cara paling mudah menilai seseorang adalah melihat apakah tindakan mereka selaras dengan apa yang mereka ucapkan.



Orang yang konsisten tidak hanya pandai mengucapkan janji, tetapi juga berusaha menepatinya. Ketika ia mengatakan akan menghubungi Anda, ia benar-benar melakukannya. Ketika ia berjanji datang tepat waktu, ia berusaha menghargai komitmennya.



Dalam psikologi, konsistensi merupakan salah satu indikator integritas. Orang yang memiliki integritas cenderung dapat diprediksi perilakunya, sehingga pasangannya merasa aman secara emosional.



Sebaliknya, jika seseorang sering memberikan harapan tetapi jarang membuktikannya melalui tindakan, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa komitmennya belum matang.



2. Ia Mampu Berkomunikasi Saat Ada Masalah



Setiap hubungan pasti menghadapi konflik. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat bukanlah seberapa sering konflik muncul, melainkan bagaimana pasangan menghadapinya.



Pasangan yang matang tidak langsung menghilang ketika terjadi kesalahpahaman. Ia bersedia mendengarkan, menjelaskan sudut pandangnya, serta mencari solusi bersama.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi secara terbuka sangat berkaitan dengan kepuasan hubungan dalam jangka panjang.



Orang yang terbiasa menghindari setiap konflik cenderung membiarkan masalah menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi pertengkaran besar.



Karena itu, perhatikan apakah ia memilih berdialog atau justru selalu menghindar setiap kali ada persoalan.



3. Ia Menghargai Batasan Anda



Hubungan yang sehat tidak menghilangkan identitas masing-masing individu.



Pasangan yang baik memahami bahwa setiap orang membutuhkan ruang pribadi, waktu bersama keluarga, sahabat, maupun kesempatan mengembangkan diri.



Ia tidak memaksa Anda selalu tersedia setiap saat atau membuat Anda merasa bersalah ketika memiliki kesibukan sendiri.



Dalam psikologi, sikap menghargai batasan menunjukkan adanya rasa hormat terhadap otonomi pasangan. Ini merupakan salah satu ciri hubungan yang aman dan dewasa.



Sebaliknya, perilaku posesif, mengontrol, atau selalu ingin mengetahui setiap aktivitas pasangan bisa menjadi tanda hubungan yang kurang sehat.



4. Ia Bertanggung Jawab atas Kesalahannya



Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, orang yang dewasa mampu mengakui kesalahan tanpa terus-menerus mencari kambing hitam.



Ketika melakukan kekeliruan, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Ia mau meminta maaf dengan tulus dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai bentuk kedewasaan emosional.



Sebaliknya, seseorang yang selalu merasa dirinya benar biasanya akan membuat hubungan dipenuhi pertengkaran yang tidak pernah benar-benar selesai.



Pasangan yang bertanggung jawab justru melihat konflik sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama.



5. Ia Memperlakukan Orang Lain dengan Hormat



Cara seseorang memperlakukan Anda memang penting. Namun, cara ia memperlakukan orang lain sering kali lebih menggambarkan karakter aslinya.



Perhatikan bagaimana ia berbicara kepada pelayan restoran, petugas kebersihan, rekan kerja, atau anggota keluarganya.



Orang yang memiliki empati tidak hanya bersikap baik kepada pasangan ketika sedang jatuh cinta. Ia juga menunjukkan rasa hormat kepada siapa pun tanpa memandang status sosial.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa empati merupakan salah satu faktor penting dalam membangun hubungan yang langgeng karena membantu seseorang memahami kebutuhan emosional pasangannya.



6. Ia Mendukung Pertumbuhan Anda



Pasangan yang tepat tidak merasa terancam ketika Anda berkembang.



Ia justru bangga melihat Anda mencapai tujuan, memperoleh promosi, melanjutkan pendidikan, atau mengejar impian pribadi.



Dukungan ini tidak selalu berupa kata-kata besar. Terkadang hadir dalam bentuk mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, atau membantu ketika Anda mengalami kesulitan.



Psikologi positif menjelaskan bahwa hubungan terbaik adalah hubungan yang memungkinkan kedua individu berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka.



Jika seseorang justru mengecilkan pencapaian Anda atau merasa iri terhadap keberhasilan Anda, hubungan tersebut berpotensi menjadi tidak sehat dalam jangka panjang.



7. Anda Merasa Aman Menjadi Diri Sendiri



Mungkin inilah tanda yang paling penting.



Di dekatnya, Anda tidak merasa harus berpura-pura menjadi orang lain agar diterima.



Anda bebas mengungkapkan pendapat, menunjukkan kelemahan, bahkan mengakui rasa takut tanpa khawatir dihakimi.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional safety atau rasa aman secara emosional.



Ketika seseorang mampu menciptakan rasa aman tersebut, hubungan biasanya dipenuhi kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan yang saling menguatkan.



Sebaliknya, jika Anda terus merasa cemas, takut salah bicara, atau selalu berjalan di atas "kulit telur", hubungan tersebut kemungkinan besar membutuhkan evaluasi.



Hubungan Sehat Dibangun oleh Karakter, Bukan Sekadar Perasaan



Rasa cinta memang menjadi awal dari sebuah hubungan, tetapi karakterlah yang menentukan apakah hubungan itu mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



Ketujuh tanda di atas bukan berarti seseorang harus sempurna. Semua orang memiliki kekurangan dan masih terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.



Namun, jika seseorang secara konsisten menunjukkan perilaku seperti mampu berkomunikasi dengan baik, menghargai batasan, bertanggung jawab atas kesalahan, memiliki empati, mendukung pertumbuhan Anda, dan membuat Anda merasa aman secara emosional, maka ia memiliki banyak kualitas yang dikaitkan psikologi dengan hubungan yang sehat dan berkelanjutan.





Pada akhirnya, memilih pasangan hidup bukan tentang menemukan orang yang sempurna, melainkan menemukan seseorang yang bersedia bertumbuh, saling menghargai, dan membangun kehidupan bersama dengan penuh komitmen. Hubungan yang kuat lahir dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, bukan hanya dari kata-kata manis atau momen romantis sesaat.***