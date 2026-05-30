11 Keterampilan Dasar Fase Dewasa yang Jadi Kesulitan Gen Z Menurut Psikologi

Prioritas kebiasaan orang sangat produktif menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa Gen Z menghadapi kesulitan unik dalam menguasai keterampilan dasar fase dewasa akibat pengaruh teknologi dan perubahan sosial yang drastis.
Kehidupan dewasa Gen Z dibentuk oleh media sosial, pandemi, dan budaya digital yang secara tidak langsung menghambat perkembangan berbagai keterampilan dasar penting.
Banyak dari kesulitan Gen Z ini bukan semata-mata karena kurang usaha, melainkan akibat konteks tumbuh kembang yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (7/6), berikut sebelas keterampilan dasar fase dewasa yang ternyata menjadi kesulitan nyata bagi Gen Z berdasarkan sudut pandang psikologi modern.
1. Menetapkan batas waktu layar yang sehat
Penggunaan layar yang berlebihan tidak hanya merusak perkembangan anak, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan kesehatan mental generasi muda secara dewasa.
Meski banyak Gen Z sudah menyadari masalah ini, mereka masih berjuang membangun komunitas nyata di luar dunia digital yang sudah sangat mendominasi kehidupan mereka.
2. Membangun persahabatan baru di usia dewasa
Riset dari Dartmouth College menemukan bahwa Gen Z secara kolektif kesulitan membangun dan mempertahankan persahabatan baru di kehidupan dewasa mereka.
Hilangnya akses ke ruang komunitas sosial dan konsekuensi teknologi membuat tingkat kesepian, stres, dan isolasi pada generasi ini terus meningkat secara mengkhawatirkan.
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