7 Ciri Seseorang yang Bakal Kaya di Usia Lanjut, Apa Saja?

Ilustrasi, orang yang sukses dan kaya raya di usia lanjut. Freepik/ freepik. JawaPos.com – Tidak semua orang mencapai titik terbaik dalam hidupnya saat berusia 20 atau 30 tahun. Banyak yang justru berkembang secara perlahan seiring waktu. Dengan bertambahnya usia, mereka mulai mengambil keputusan yang lebih matang dan bijak, terutama dalam hal keuangan serta karier. Hal inilah yang membuat sebagian orang mampu membangun kekayaan dan mencapai kestabilan finansial ketika memasuki usia 40, 50 tahun, atau bahkan lebih. Dilansir dari Geediting, berikut tujuh tanda orang yang berpotensi menjadi kaya dan sukses secara finansial di usia yang lebih matang.

1. Mereka menghargai waktu

Kekayaan datang dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Konsistensi mengalahkan kecepatan.

Kebiasaan menabung yang stabil, rencana investasi bulanan, dan pengembangan keterampilan secara teratur menjadi satu kesatuan.

2. Mereka menjaga pikiran pemula di usia berapa pun

Kesuksesan di masa depan bergantung pada proses melupakan. Pasar berubah dan mereka pun ikut berubah.

Mereka memperbarui keyakinan ketika data berubah. Mereka tetap ingin tahu, mengajukan pertanyaan yang lebih baik, dan membiarkan jawaban baru menggantikan kebiasaan lama.

3. Mereka merancang gaya hidup tenang

Penghasilan memang penting, tetapi desain gaya hidup jauh lebih penting. Mereka yang terlambat berkembang memilih kedamaian dan kejelasan.