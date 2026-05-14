11 Aturan Khusus Orang-Orang yang Bisa Mendapatkan Siapa pun dan Kapan pun Mereka Inginkan, Mau Coba?

Ilustrasi orang yang bisa mendapatkan siapaun dan kapanpun mereka inginkan. (freepik)
JawaPos.com - Orang-orang yang memiliki keunggulan dalam kehidupan, di tempat kerja, dan dalam berinteraksi dengan orang lain cenderung memiliki satu “kekuatan super” yang spesifik: karisma.
Meskipun hal ini mungkin tampak seperti sifat kepribadian bawaan, kenyataannya lebih rumit dan kompleks daripada yang disadari kebanyakan dari kita. Mereka bukan sekadar “orang yang menawan”; faktanya, ada aturan-aturan sangat spesifik yang dimiliki oleh orang-orang yang bisa mendapatkan siapa pun yang mereka inginkan kapan pun mereka mau.
Mulai dari memperkuat ide dan keyakinan yang sama dari sekelompok orang tertentu hingga mempraktikkan bahasa tubuh yang terlibat dan disengaja, “aturan” yang mendefinisikan kehidupan orang karismatik melindungi identitas sosial dan citra mereka.
Karisma mereka tidak selalu manipulatif, tetapi dalam beberapa kasus, hal itu bisa menjadi kekuatan berpengaruh di balik daya tarik mereka di ruang sosial publik.
Dilansir dari yourtango pada Kamis (14/5), berikut adalah 11 aturan spesifik orang-orang yang bisa mendapatkan siapa pun yang mereka inginkan kapan pun mereka mau
Baik mereka menumbuhkannya melalui perawatan diri atau batasan pribadi, pelatih eksekutif Olivia Fox Cabane menyarankan bahwa kunci untuk membangun karisma adalah kepercayaan diri. Semakin percaya diri seseorang, semakin magnetis mereka, dan semakin banyak orang yang mempercayai serta merasa tertarik pada mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Kita bahkan menganggap orang lebih menarik ketika mereka percaya diri, terlepas dari penampilan mereka atau “tipe” ideal kita. Jadi, bahkan dalam situasi di mana mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan atau ketika mereka merasa gugup di dalam hati, memimpin dengan percaya diri adalah aturan gaya hidup bagi orang-orang yang mendapatkan apa pun dan kapan pun yang mereka inginkan.
Meskipun menyapa orang dengan menyebut nama mereka dan sering menggunakan nama tersebut dalam percakapan cenderung saling menguntungkan, ketika seseorang mendengar namanya disebut, hal itu sering membuatnya merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Jadi, meskipun baru bertemu beberapa kali saja, orang-orang yang paling menarik dan disukai tetap berusaha untuk selalu mengingat dan menggunakan nama depan.
Hal ini menandakan rasa hormat, membuat kita merasa istimewa, dan meningkatkan perhatian dalam percakapan, yang semuanya berkontribusi pada persepsi seseorang dalam lingkungan sosial.
