9 Hal yang Dilakukan Orang Ketika Diam-diam Meremehkanmu Menurut Psikologi

Kadang seseorang tampak ramah, tapi di balik itu ada penilaian rendah terhadap kemampuan, nilai, atau potensimu. Psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku seperti ini sering muncul dari kombinasi bias, kompetisi sosial, dan kebutuhan untuk merasa lebih unggul.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 tanda umum yang sering muncul ketika seseorang diam-diam meremehkanmu.



1. Mereka “merendahkan secara halus” (subtle put-downs)



Orang yang meremehkan sering tidak menghina secara langsung. Mereka memakai komentar yang dibungkus humor atau sarkasme.



Contohnya:



“Wah kamu berhasil juga ya, kirain nggak bakal sampai situ.”

“Lumayan lah untuk ukuran kamu.”



Dalam psikologi, ini disebut microaggression verbal—bentuk komentar kecil yang tampak ringan, tapi sebenarnya mengurangi nilai orang lain secara psikologis.



2. Mereka jarang benar-benar mendengarkanmu



Saat kamu berbicara, mereka:



sering memotong pembicaraan

terlihat tidak fokus

cepat mengalihkan topik



Ini menunjukkan selective attention bias, di mana seseorang hanya memberi perhatian penuh pada orang yang mereka anggap “bernilai tinggi”.



3. Mereka meremehkan ide-idemu tanpa benar-benar mempertimbangkan



Jika kamu memberi saran, respons mereka sering:



“Ah, itu terlalu sulit.”

“Nggak akan berhasil sih menurutku.”



Tanpa diskusi mendalam.



Secara psikologis, ini terkait dengan status threat response—mereka secara tidak sadar menganggap ide orang yang mereka remehkan tidak layak dipertimbangkan serius.



4. Mereka hanya menghubungi saat butuh sesuatu



Orang yang meremehkan sering tidak membangun hubungan timbal balik.



Ciri-cirinya:



jarang menghubungi duluan

hanya muncul saat butuh bantuan

menghilang setelah mendapat apa yang mereka mau



Ini berkaitan dengan instrumental relationship mindset, yaitu melihat orang lain sebagai alat, bukan setara.



5. Bahasa tubuh mereka menunjukkan kurang respek



Tanpa sadar, tubuh sering “jujur”. Tanda-tandanya:



tidak menatap saat kamu bicara

ekspresi datar atau sinis

sering menyilangkan tangan dengan sikap defensif

posisi tubuh menjauh



Psikologi komunikasi menyebut ini sebagai nonverbal devaluation cues.



6. Mereka sering membandingkanmu dengan orang lain (yang lebih “unggul” menurut mereka)



Contoh:



“Temanku si A lebih cepat sukses sih.”

“Kalau dia bisa, kamu juga harusnya bisa dong.”



Ini bukan motivasi sehat, tapi bentuk social comparison downward/upward manipulation, di mana seseorang sengaja menempatkanmu di posisi lebih rendah dalam perbandingan sosial.



7. Mereka tidak memberi pujian yang tulus (atau sangat minim)



Kalau pun memberi pujian, biasanya:



terasa dipaksakan

disertai “tapi…”

atau sangat umum dan dingin



Contoh:



“Ya bagus lah… tapi masih biasa aja.”



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan withholding reinforcement, yaitu menahan penguatan positif agar seseorang tidak merasa terlalu diakui.



8. Mereka mengabaikan pencapaianmu



Saat kamu berhasil, respons mereka:



datar

cepat mengganti topik

atau bahkan tidak merespons sama sekali



Ini disebut selective invalidation, yaitu mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan persepsi mereka tentang dirimu.



9. Mereka “terkejut berlebihan” saat kamu berhasil



Ironisnya, saat kamu sukses:



mereka terlihat kaget

seolah itu “tidak masuk akal”

atau berkata “wah, nggak nyangka kamu bisa”



Ini adalah bentuk expectancy bias—mereka sudah punya ekspektasi rendah, sehingga keberhasilanmu dianggap anomali, bukan hasil kemampuan.



Penutup: Tidak semua perilaku berarti kebencian



Penting untuk diingat bahwa tidak semua tanda di atas berarti seseorang benar-benar meremehkanmu. Dalam psikologi, konteks sangat penting. Bisa saja:



mereka tidak peka secara sosial

mereka punya gaya komunikasi dingin

atau mereka tidak menyadari dampak perilakunya



Namun jika pola ini konsisten, itu bisa menunjukkan adanya persepsi rendah terhadap nilai dirimu dalam pikiran mereka.



Yang lebih penting daripada membaca orang lain adalah:



bagaimana kamu menjaga batasan

bagaimana kamu merespons tanpa kehilangan harga diri

dan bagaimana kamu tetap fokus pada perkembangan diri



