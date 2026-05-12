Orang yang Tidak Merasa Perlu Membagikan Setiap Pendapatnya Secara Online Biasanya Menunjukkan 7 Kekuatan Kepribadian yang Sering Diremehkan Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Di era media sosial, ada tekanan halus yang terus-menerus mendorong orang untuk berkomentar tentang segala hal. Mulai dari isu politik, drama selebritas, tren viral, sampai pendapat tentang kehidupan orang lain—semuanya terasa seperti harus segera ditanggapi. Banyak orang merasa bahwa jika mereka diam, maka mereka “tidak relevan”, “tidak peduli”, atau bahkan “kurang cerdas”.



Padahal, psikologi menunjukkan sesuatu yang menarik: orang yang tidak merasa perlu membagikan setiap pendapatnya secara online sering kali justru memiliki kualitas mental dan emosional yang lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan.



Mereka bukan tidak punya opini. Bukan juga tidak memahami isu yang sedang dibicarakan. Mereka hanya tidak merasa bahwa setiap pikiran harus dipublikasikan untuk mendapatkan validasi.



Dalam budaya digital yang menghargai reaksi cepat dan visibilitas tinggi, sikap seperti ini sering disalahartikan sebagai pasif, dingin, atau kurang percaya diri. Namun kenyataannya, diam yang sehat sering lahir dari kedewasaan psikologis.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kekuatan kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tidak merasa perlu mengomentari semuanya di internet.



1. Mereka Memiliki Kontrol Diri Emosional yang Lebih Baik



Salah satu ciri utama kematangan emosional adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap setiap pemicu emosional.



Media sosial dirancang untuk memancing respons cepat. Konten kontroversial, komentar provokatif, dan berita yang memancing emosi dibuat agar orang langsung bereaksi—sering kali tanpa berpikir panjang.



Namun orang yang tidak selalu merasa perlu ikut berkomentar biasanya memiliki jeda psikologis antara emosi dan tindakan.



Mereka mampu bertanya pada diri sendiri:



“Apakah ini benar-benar perlu saya tanggapi?”

“Apakah komentar saya akan memberi manfaat?”

“Apakah saya sedang berbicara karena ingin membantu, atau hanya karena emosi?”



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi dan kontrol impuls. Orang dengan regulasi emosi yang baik tidak membiarkan suasana hati sesaat mengendalikan perilaku mereka.



Mereka tidak mudah terpancing untuk ikut marah hanya karena semua orang sedang marah.



Dan di dunia digital yang penuh reaksi spontan, kemampuan ini adalah kekuatan yang langka.



2. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Banyak aktivitas online sebenarnya didorong oleh kebutuhan untuk diakui.



Sebuah opini diposting bukan semata untuk berbagi gagasan, tetapi untuk mendapatkan:



likes,

dukungan,

persetujuan,

atau rasa “saya didengar.”



Tidak ada yang salah dengan ingin dihargai. Itu kebutuhan manusiawi. Namun ketika harga diri terlalu bergantung pada respons orang lain, seseorang bisa mulai kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.



Orang yang tidak merasa perlu membagikan semua pikirannya biasanya lebih nyaman dengan validasi internal.



Mereka tidak membutuhkan tepuk tangan digital untuk merasa bahwa pendapat mereka bernilai.



Mereka bisa memiliki pandangan yang kuat tanpa harus mempublikasikannya kepada ratusan orang.



Ini menunjukkan tingkat self-worth yang lebih stabil.



Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu diumumkan agar menjadi nyata.



3. Mereka Mampu Memilih Pertempuran yang Layak



Tidak semua debat layak diikuti.



Namun internet membuat banyak orang merasa harus punya opini tentang semuanya. Akibatnya, energi mental terkuras untuk konflik yang sebenarnya tidak memberi dampak nyata dalam kehidupan pribadi.



Orang yang lebih selektif dalam berbicara biasanya memahami konsep psychological energy management—mengelola energi psikologis dengan bijak.



Mereka sadar bahwa:



waktu terbatas,

fokus terbatas,

dan kesehatan mental juga terbatas.



Karena itu mereka tidak menghabiskan energi untuk:



debat tanpa arah,

argumen yang tidak akan mengubah apa pun,

atau konflik digital yang hanya memperpanjang kemarahan.



Diam bagi mereka bukan kelemahan.



Diam adalah bentuk prioritas.



Mereka tahu kapan berbicara benar-benar penting, dan kapan lebih sehat untuk membiarkan sesuatu lewat.



4. Mereka Memiliki Rasa Aman terhadap Identitas Diri



Banyak orang terus-menerus membangun citra online agar terlihat:



pintar,

bermoral,

sukses,

kritis,

atau selalu “di pihak yang benar.”



Karena itu, media sosial sering berubah menjadi panggung identitas.



Namun orang yang tidak merasa perlu mengomentari segalanya biasanya memiliki rasa aman yang lebih kuat terhadap siapa diri mereka sebenarnya.



Mereka tidak merasa identitas mereka terancam hanya karena tidak ikut tren opini tertentu.



Mereka tidak panik jika:



tidak dianggap paling update,

tidak ikut perdebatan populer,

atau tidak tampil vokal di setiap isu.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan secure self-concept—konsep diri yang stabil dan tidak terlalu bergantung pada persepsi publik.



Orang dengan identitas yang kuat tidak terus-menerus membutuhkan pembuktian.



Mereka nyaman menjadi pribadi yang utuh bahkan tanpa sorotan.



5. Mereka Lebih Mampu Mendengarkan dan Mengamati



Orang yang terlalu sibuk ingin berbicara sering kali kehilangan kemampuan untuk benar-benar memahami.



Sebaliknya, mereka yang tidak terburu-buru menyuarakan opini biasanya lebih banyak mengamati.



Mereka mendengar lebih dulu.

Menganalisis konteks lebih dulu.

Memahami sudut pandang lain lebih dulu.



Kemampuan observasi seperti ini sering diremehkan karena dunia digital lebih menghargai siapa yang paling cepat bicara.



Padahal dalam hubungan sosial maupun kepemimpinan, kemampuan mendengarkan adalah salah satu keterampilan paling penting.



Orang yang tenang biasanya menangkap detail yang dilewatkan orang lain:



motif tersembunyi,

emosi di balik kata-kata,

pola perilaku,

dan dinamika sosial yang lebih dalam.



Mereka tidak terburu-buru bereaksi karena mereka lebih tertarik memahami daripada sekadar terlihat aktif.



6. Mereka Tidak Mudah Terjebak dalam Tekanan Sosial Digital



Ada fenomena psikologis yang disebut social conformity—kecenderungan manusia mengikuti mayoritas agar merasa diterima.



Di media sosial, tekanan ini sangat kuat.



Ketika semua orang sedang marah, seseorang merasa harus ikut marah.

Ketika semua orang mengecam sesuatu, orang takut terlihat berbeda jika diam.



Namun orang yang tidak merasa wajib berkomentar tentang semuanya biasanya memiliki tingkat independensi psikologis yang lebih tinggi.



Mereka tidak mudah terseret arus hanya demi diterima kelompok.



Mereka mampu berpikir:



“Saya belum cukup tahu.”

“Saya tidak harus ikut bicara.”

“Saya boleh memilih diam.”



Kemampuan untuk tidak ikut arus secara otomatis menunjukkan keberanian mental.



Karena sering kali lebih sulit untuk tetap tenang daripada ikut keramaian.



7. Mereka Mengerti Bahwa Kedalaman Tidak Selalu Membutuhkan Publikasi



Ada orang yang terus membagikan setiap pemikiran karena merasa bahwa sesuatu baru bernilai jika dilihat orang lain.



Namun orang yang lebih tenang biasanya memahami bahwa beberapa hal justru tumbuh lebih baik dalam ruang pribadi.



Mereka:



merenung tanpa harus menulis thread,

belajar tanpa harus mengumumkan,

berkembang tanpa perlu mendokumentasikan semuanya.



Psikologi menunjukkan bahwa refleksi pribadi yang mendalam sering terjadi dalam keheningan, bukan dalam performa sosial.



Tidak semua proses harus dipertontonkan.



Tidak semua pemikiran harus diunggah.



Dan tidak semua kebijaksanaan membutuhkan audiens.



Orang-orang seperti ini sering memiliki kehidupan batin yang lebih kaya karena energi mental mereka tidak habis untuk mempertahankan citra online.



Diam Tidak Selalu Berarti Tidak Punya Suara



Budaya internet sering membuat kita lupa bahwa seseorang bisa sangat cerdas tanpa terus berbicara.

Seseorang bisa sangat peduli tanpa terus memposting.

Dan seseorang bisa sangat kuat tanpa harus terlihat dominan.



Tidak membagikan setiap pendapat bukan berarti apatis.



Kadang itu justru tanda:



kematangan emosional,

kontrol diri,

rasa aman terhadap identitas,

dan kemampuan berpikir yang lebih dalam.



Tentu, berbicara tetap penting. Menyuarakan opini juga bisa membawa perubahan positif.



Namun psikologi mengingatkan bahwa kemampuan untuk menahan diri sama berharganya dengan kemampuan untuk berbicara.



