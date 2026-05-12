Kerap Memutar Ulang Percakapan dalam Pikiran Anda? Hal Itu Akan Mengungkapkan 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda selesai berbicara dengan seseorang, lalu beberapa jam kemudian tiba-tiba mengulang percakapan itu di kepala?

Anda mengingat nada suara mereka. Kalimat yang Anda ucapkan. Bahkan mungkin satu kata kecil yang terasa “salah”. Lalu pikiran mulai bertanya:

“Harusnya tadi aku jawab begini.”

“Kenapa aku ngomong seperti itu?”

“Apakah dia tersinggung?”

Jika ini sering terjadi, Anda tidak sendirian.

Banyak orang secara diam-diam memutar ulang interaksi sosial di dalam pikirannya. Dalam psikologi, kebiasaan ini sering berkaitan dengan refleksi diri, pemrosesan emosional, kecemasan sosial, hingga kebutuhan untuk memahami pengalaman secara lebih dalam.

Menariknya, kebiasaan ini tidak selalu buruk.

Dalam kadar tertentu, kebiasaan “mengulang percakapan” justru dapat mengungkapkan kualitas psikologis tertentu yang cukup kuat. Orang yang melakukan ini sering kali memiliki sensitivitas emosional, kemampuan analitis, atau kesadaran sosial yang lebih tinggi dibanding rata-rata.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada orang yang suka memutar ulang percakapan dalam pikirannya.

1. Anda Sangat Reflektif