Menangis Ternyata Baik untuk Kesehatan, Ini Alasan Air Mata Bisa Menenangkan Pikiran dan Tubuh

JawaPos.com - Banyak orang terbiasa menahan tangis karena menganggap air mata sebagai tanda kelemahan.

Dalam kehidupan modern, sikap tegar sering dipandang sebagai simbol kekuatan emosional.

Padahal, tubuh manusia memiliki mekanisme alami yang justru membutuhkan tangisan sebagai bagian penting dari proses pemulihan mental dan fisik.

Menangis bukan sekadar luapan emosi sesaat.

Para ahli menjelaskan bahwa air mata emosional memiliki fungsi biologis yang membantu tubuh mengurangi tekanan psikologis.

Sama seperti tertawa, menangis merupakan bagian dari sistem alami tubuh untuk menjaga keseimbangan emosi dan membantu manusia bertahan menghadapi tekanan hidup.

Penelitian menunjukkan bahwa menangis dapat membantu menurunkan stres, meredakan rasa sakit emosional, hingga membuat tubuh kembali rileks setelah mengalami ketegangan.

Tidak heran jika banyak orang merasa lebih lega dan tenang setelah menangis. Berikut penjelasan ilmiah mengapa menangis ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan mental.

Menangis Membantu Tubuh Mengurangi Stres Saat seseorang mengalami tekanan emosional, tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol dalam jumlah tinggi.