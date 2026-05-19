6 Hal yang Jadi Pikiran Ini Membuat Anda Sulit Tidur di Malam Hari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira menjadi “orang baik” berarti selalu terlihat ramah, murah senyum, atau mudah membantu orang lain. Padahal, dalam psikologi, kebaikan jauh lebih kompleks dari sekadar perilaku yang terlihat di permukaan.



Sering kali, orang yang benar-benar peduli justru membawa banyak beban mental yang tidak terlihat. Saat dunia menjadi sunyi, lampu dimatikan, dan tubuh mulai beristirahat, pikiran mereka justru aktif bekerja.



Malam hari sering menjadi waktu di mana hati nurani berbicara paling keras.



Jika Anda sering sulit tidur bukan karena drama, hiburan, atau kecemasan berlebihan tentang diri sendiri, tetapi karena memikirkan orang lain, keputusan Anda, dan dampaknya, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki tingkat empati dan kesadaran moral yang tinggi.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (17/5), terdapat 6 pikiran yang sering membuat orang baik sulit tidur di malam hari menurut psikologi.



1. “Apakah tadi aku menyakiti perasaan seseorang?”



Orang yang baik biasanya memiliki sensitivitas emosional tinggi terhadap orang lain.



Setelah percakapan biasa pun, mereka bisa mengulang kejadian di kepala:



Apakah nada bicara saya terlalu dingin?

Apakah saya terdengar kasar?

Haruskah saya menjawab dengan cara berbeda?



Psikologi menyebut ini sebagai interpersonal awareness, yaitu kemampuan membaca dampak sosial dari perilaku sendiri.



Meskipun terkadang melelahkan, ini menunjukkan bahwa Anda tidak hidup hanya berdasarkan impuls. Anda memikirkan konsekuensi emosional dari tindakan Anda.



Orang yang tidak peduli jarang menghabiskan waktu memikirkan apakah orang lain terluka karena dirinya.



2. “Apakah aku sudah melakukan cukup banyak hari ini?”



Orang baik sering memiliki standar internal tinggi terhadap kontribusi mereka.



Bahkan setelah hari yang produktif, mereka masih bertanya:



Apakah aku sudah cukup membantu?

Apakah aku menyia-nyiakan waktu?

Bisakah aku melakukan sesuatu yang lebih berarti?



Ini berhubungan dengan konsep conscientiousness dalam psikologi kepribadian—sifat yang terkait dengan tanggung jawab, disiplin, dan dorongan untuk memberi nilai.



Sisi negatifnya, orang seperti ini sering sulit merasa puas.



Mereka jarang memberi diri sendiri kredit atas apa yang sudah dilakukan.



3. “Aku berharap orang itu baik-baik saja”



Pikiran ini muncul tiba-tiba.



Mungkin Anda teringat teman yang terlihat murung.

Mungkin anggota keluarga yang terdengar lelah.

Mungkin seseorang yang bilang “aku baik-baik saja” dengan nada yang terasa tidak meyakinkan.



Lalu Anda mulai khawatir.



Orang baik memiliki kecenderungan empathic concern, yaitu kemampuan tidak hanya memahami emosi orang lain, tetapi juga ikut merasakan dorongan untuk peduli.



Ini sebabnya mereka sulit benar-benar “mematikan” perhatian terhadap orang lain.



Tubuh mereka ingin tidur.

Tapi pikiran mereka masih memeriksa kondisi orang-orang yang mereka sayangi.



4. “Haruskah aku mengatakan sesuatu yang berbeda?”



Setelah konflik atau percakapan penting, orang baik sering memutar ulang semuanya.



Mereka menganalisis:



Haruskah aku lebih jujur?

Haruskah aku lebih lembut?

Haruskah aku membela diri lebih baik?



Ini bukan selalu tanda overthinking negatif.



Dalam psikologi moral, refleksi semacam ini berkaitan dengan self-evaluation, kemampuan mengevaluasi tindakan berdasarkan nilai pribadi.



Artinya, Anda tidak bergerak secara otomatis.



Anda mencoba hidup selaras dengan prinsip Anda.



5. “Aku merasa bersalah karena mengatakan tidak”



Ini salah satu perjuangan klasik orang baik.



Meski tahu mereka butuh batasan, setelah menolak sesuatu mereka justru merasa bersalah:



Aku mengecewakan mereka

Aku terlihat egois

Harusnya aku bisa membantu



Psikologi menjelaskan ini sebagai konflik antara self-preservation dan social responsibility.



Orang dengan empati tinggi sering mengalami ketegangan antara menjaga diri sendiri dan memenuhi kebutuhan orang lain.



Kabar baiknya: rasa bersalah ini bukan berarti Anda salah.

Sering kali, ini hanya tanda bahwa Anda terbiasa memprioritaskan orang lain.



6. “Apakah aku sudah menjadi versi terbaik diriku?”



Di penghujung hari, orang baik jarang hanya memikirkan pencapaian eksternal.



Mereka lebih sering memikirkan kualitas karakter:



Apakah aku cukup sabar hari ini?

Apakah aku jujur?

Apakah aku hidup sesuai nilai yang kupegang?



Psikolog humanistik seperti Carl Rogers menekankan pentingnya keselarasan antara siapa diri kita dan bagaimana kita hidup.



Orang yang terus mengevaluasi dirinya dengan cara ini biasanya memiliki dorongan kuat menuju pertumbuhan pribadi.



Mereka tidak hanya ingin sukses.



Mereka ingin menjadi manusia yang lebih baik.



Penutup



Sulit tidur karena terlalu banyak berpikir memang melelahkan. Namun tidak semua pikiran malam adalah tanda kecemasan buruk.



Kadang, pikiran yang membuat Anda terjaga justru menunjukkan sesuatu yang positif:

bahwa Anda peduli.



Bahwa Anda memiliki hati nurani.



Bahwa Anda tidak menjalani hidup secara dangkal.



Jadi jika malam hari Anda dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana Anda memperlakukan orang lain, apakah Anda sudah cukup membantu, atau apakah Anda hidup sesuai nilai Anda—itu mungkin bukan kelemahan.



