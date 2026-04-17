Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 01.56 WIB

Jika Anda Masih Memutar Ulang Film untuk Menonton Kembali Adegan-Adegan Emosional, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 8 Ciri Mendasar Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang suka memutar ulang film (Freepik/Benzoix)

JawaPos.com - Tidak semua orang menonton film dengan cara yang sama. Ada yang sekadar mengikuti alur cerita, ada pula yang begitu tenggelam hingga rela memutar ulang adegan tertentu, terutama yang emosional berulang kali.

Jika Anda termasuk tipe kedua, ini bukan sekadar kebiasaan kecil. Psikologi menunjukkan bahwa perilaku tersebut bisa mencerminkan karakter dan cara Anda memproses emosi serta dunia di sekitar Anda.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan ciri mendasar yang sering dimiliki oleh orang-orang yang gemar mengulang adegan emosional dalam film.

1. Empati yang Tinggi

Salah satu ciri paling menonjol adalah kemampuan empati yang kuat. Anda tidak hanya "menonton" karakter di layar, tetapi benar-benar merasakan apa yang mereka alami. Ketika sebuah adegan menyentuh, Anda ingin menghidupkan kembali perasaan itu bukan karena Anda tidak bisa move on, tetapi karena Anda menghargai kedalaman emosi tersebut.

Orang dengan empati tinggi cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain di kehidupan nyata. Mereka mudah tersentuh, namun juga lebih mampu memahami sudut pandang yang berbeda.

2. Kecerdasan Emosional yang Baik

Memutar ulang adegan emosional sering kali menjadi cara untuk memahami perasaan yang kompleks. Anda mungkin mencoba menangkap detail kecil seperti ekspresi wajah, nada suara, atau dialog yang memperkaya makna adegan tersebut.

Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kecerdasan emosional yang baik: kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi sendiri maupun orang lain.

3. Kebutuhan untuk Mengolah Perasaan

Tidak semua emosi bisa langsung dipahami dalam satu kali pengalaman. Dengan mengulang adegan, Anda memberi diri Anda waktu untuk "mencerna" perasaan itu.

Secara psikologis, ini mirip dengan proses refleksi. Anda tidak menghindari emosi, tetapi justru mendekatinya secara sadar, sebuah tanda kematangan emosional.

4. Sensitivitas terhadap Detail

Orang yang suka mengulang adegan biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Anda mungkin tertarik pada simbolisme, dialog tersembunyi, atau perubahan ekspresi yang halus.

Sensitivitas ini tidak hanya berlaku dalam film, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang membuat Anda lebih observatif dan intuitif.

5. Kecenderungan Nostalgia

Adegan emosional sering kali memicu kenangan pribadi. Anda mungkin mengaitkan momen dalam film dengan pengalaman hidup Anda sendiri.

Karena itu, memutar ulang adegan bukan hanya tentang filmnya, tetapi juga tentang merasakan kembali emosi atau kenangan tertentu. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan yang kuat dengan masa lalu dan pengalaman pribadi Anda.

Baca Juga:Orang yang Secara Alami Tertarik pada Warna Netral Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

6. Imajinasi yang Aktif

Ketika Anda terhubung dengan sebuah adegan secara emosional, imajinasi Anda ikut bekerja. Anda mungkin membayangkan kelanjutan cerita, latar belakang karakter, atau bahkan menempatkan diri Anda dalam situasi tersebut.

Orang dengan imajinasi aktif cenderung lebih kreatif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam hidup.

7. Apresiasi Mendalam terhadap Seni

Tidak semua orang melihat film sebagai bentuk seni yang kompleks. Namun jika Anda sering mengulang adegan emosional, kemungkinan besar Anda menghargai aspek artistik, seperti akting, sinematografi, musik, dan penulisan naskah.

Anda tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga kualitas dan makna di baliknya.

8. Kebutuhan Akan Koneksi Emosional

Pada akhirnya, kebiasaan ini mencerminkan satu hal sederhana: Anda mencari koneksi. Film menjadi medium yang memungkinkan Anda merasakan hubungan emosional, baik dengan karakter, cerita, maupun diri sendiri.

Ini bukan kelemahan. Justru, kebutuhan akan koneksi emosional adalah bagian penting dari menjadi manusia yang utuh.

Penutup

Memutar ulang adegan emosional bukanlah tanda bahwa Anda terlalu sensitif atau berlebihan. Sebaliknya, itu bisa menjadi indikator bahwa Anda memiliki kedalaman emosi, empati, dan kesadaran diri yang tinggi.

Di dunia yang sering kali serba cepat dan dangkal, kemampuan untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasakan sesuatu adalah kualitas yang langka. Jadi, jika Anda masih menekan tombol "rewind" untuk adegan yang menyentuh hati, mungkin itu bukan kebiasaan aneh, melainkan cerminan dari siapa Anda sebenarnya.

Editor: Candra Mega Sari
Artikel Terkait
Jika Anda Selalu Mengembalikan Keranjang Belanja Anda ke Tempatnya, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Karakteristik yang Patut Dikagumi Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Selalu Mengembalikan Keranjang Belanja Anda ke Tempatnya, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Karakteristik yang Patut Dikagumi Ini

18 April 2026, 00.18 WIB

4 Kepribadian Tersembunyi dari Orang yang Punya Kebiasaan Datang ke Bandara Lebih Awal, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

4 Kepribadian Tersembunyi dari Orang yang Punya Kebiasaan Datang ke Bandara Lebih Awal, Menurut Psikologi

18 April 2026, 00.12 WIB

Psikologi Orang yang Jalan Cepat Punya 8 Ciri Langka Ini - Image
Kepribadian

Psikologi Orang yang Jalan Cepat Punya 8 Ciri Langka Ini

17 April 2026, 23.55 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

