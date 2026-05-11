Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 11 Mei 2026 | 15.42 WIB

9 Tanda Seseorang Merasa Kesepian Meskipun Terkadang Tampak Sibuk Menurut Psikologi

seseorang yang merasa kesepian di dalam kesibukan./Magnific/freepik - Image

seseorang yang merasa kesepian di dalam kesibukan./Magnific/freepik

JawaPos.com - Di mata banyak orang, kesibukan sering dianggap sebagai tanda kehidupan yang penuh warna. Seseorang yang aktif bekerja, sering keluar rumah, rajin menghadiri acara, atau terus terlihat produktif biasanya dianggap baik-baik saja.

Namun dalam psikologi, kesibukan tidak selalu berarti seseorang merasa terhubung secara emosional. Banyak orang justru menggunakan aktivitas yang padat untuk menutupi rasa sepi yang sulit diungkapkan.

Kesepian bukan sekadar kondisi saat seseorang sendirian. Kesepian lebih berkaitan dengan perasaan tidak memiliki kedekatan emosional yang bermakna.

Seseorang bisa berada di tengah keramaian, dikelilingi teman, bahkan aktif di media sosial, tetapi tetap merasa kosong di dalam dirinya.

Psikologi menjelaskan bahwa rasa kesepian yang dipendam terlalu lama dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas hubungan, hingga kondisi fisik seseorang. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini.

Dilansir dari Expert Editor , terdapat beberapa tanda seseorang sebenarnya merasa kesepian meskipun terlihat sibuk dan baik-baik saja.

1. Terlalu Sibuk Hingga Sulit Diam

Salah satu tanda paling umum adalah seseorang terus mengisi waktunya tanpa jeda. Jadwalnya selalu penuh, mulai dari pekerjaan, organisasi, hiburan, hingga aktivitas kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Sekilas hal ini tampak positif. Namun dalam beberapa kasus, kesibukan berlebihan menjadi cara untuk menghindari perasaan kosong ketika sendirian. Saat suasana mulai tenang, pikiran tentang kesepian muncul dan membuat tidak nyaman.

Menurut psikologi, sebagian orang menggunakan distraksi terus-menerus agar tidak perlu menghadapi emosi yang selama ini dipendam.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Pernah Berpura-pura Sibuk Hanya untuk Menghindari Bersosial, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Kualitas Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Pernah Berpura-pura Sibuk Hanya untuk Menghindari Bersosial, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Kualitas Ini Menurut Psikologi

Rabu, 28 Januari 2026 | 15.10 WIB

Orang yang Selalu Mencatat Pesan Telepon Meski Sedang Sibuk Sekalipun, Biasanya Memiliki 8 Sifat yang Disukai Para Bos Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Selalu Mencatat Pesan Telepon Meski Sedang Sibuk Sekalipun, Biasanya Memiliki 8 Sifat yang Disukai Para Bos Menurut Psikologi

Minggu, 18 Januari 2026 | 02.23 WIB

Tetap Mengucapkan Terima Kasih kepada Pelayan Meski Mereka Sibuk? Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 8 Sifat Kerendahan Hati yang Jarang Dimiliki - Image
Kepribadian

Tetap Mengucapkan Terima Kasih kepada Pelayan Meski Mereka Sibuk? Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 8 Sifat Kerendahan Hati yang Jarang Dimiliki

Sabtu, 10 Januari 2026 | 17.22 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore