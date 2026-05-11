Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel? Ini 5 Karakteristik Psikologis yang Mungkin Anda Miliki

seseorang yang selalu mengaktifkan mode senyap di ponsel./Magnific/pvproductions
JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, ponsel sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang cukup menarik adalah memilih untuk selalu mengaktifkan mode senyap (silent mode), bahkan dalam situasi normal. Bagi sebagian orang, ini hanya soal kenyamanan.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini bisa berkaitan dengan beberapa pola kepribadian dan cara seseorang memproses dunia di sekitarnya.
Tentu saja, ini bukan diagnosis atau kesimpulan mutlak. Psikologi hanya melihat kecenderungan, bukan kepastian. Namun ada beberapa karakteristik yang cukup sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.
1. Anda cenderung menghargai kontrol atas lingkungan
Orang yang selalu menonaktifkan suara notifikasi biasanya memiliki kebutuhan yang cukup tinggi untuk mengontrol stimulus dari luar.
Bunyi notifikasi, getaran, atau dering dianggap sebagai “gangguan kecil” yang bisa mengganggu fokus. Dengan mengaktifkan mode senyap, Anda mengatur sendiri kapan harus merespons sesuatu, bukan dipicu secara otomatis oleh suara.
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan internal locus of control, yaitu kecenderungan merasa bahwa diri sendiri lebih berperan dalam mengatur hidup dibandingkan faktor eksternal.
2. Anda lebih sensitif terhadap gangguan sensorik
Sebagian orang memang lebih peka terhadap suara, getaran, atau rangsangan kecil lainnya. Ini bukan berarti “lemah”, tetapi lebih ke cara sistem saraf memproses stimulus.
Orang dengan sensitivitas sensorik tinggi cenderung:
