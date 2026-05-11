Jika Seorang Pria Menghindari 8 Perilaku Ini, Kemungkinan Besar Dia Sudah Siap untuk Komitmen Menurut Psikologi

seseorang yang sudah siap untuk komitmen./Magnific/New Africa
JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, komitmen bukan hanya soal “siap berpacaran serius” atau “ingin menikah.” Menurut psikologi hubungan, kesiapan komitmen lebih terlihat dari pola perilaku, cara seseorang mengelola emosi, serta bagaimana ia memperlakukan pasangan dalam situasi sehari-hari.
Seorang pria bisa saja mengatakan siap berkomitmen, tetapi perilakunya sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Sebaliknya, pria yang secara konsisten menghindari perilaku-perilaku tidak sehat tertentu biasanya menunjukkan tanda kematangan emosional yang lebih tinggi—faktor kunci dalam hubungan jangka panjang.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat delapan perilaku yang jika dihindari, bisa menjadi indikator kuat bahwa seorang pria sudah siap untuk komitmen.
1. Menghindari permainan tarik-ulur (hot and cold behavior)
Salah satu tanda ketidakdewasaan emosional dalam hubungan adalah pola “tarik-ulur”—kadang sangat perhatian, lalu tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas.
Pria yang siap berkomitmen cenderung tidak bermain dengan emosi pasangannya. Ia konsisten dalam komunikasi, tidak membuat pasangan bingung dengan sikap yang berubah-ubah, dan tidak menggunakan jarak sebagai alat kontrol emosional.
Dalam psikologi hubungan, konsistensi adalah dasar dari kepercayaan.
2. Tidak menghindari percakapan serius tentang masa depan
Banyak orang menghindari pembicaraan tentang masa depan karena takut terikat atau kehilangan kebebasan. Namun, pria yang siap berkomitmen justru tidak lari dari topik ini.
Ia tidak merasa tertekan ketika membahas arah hubungan, rencana hidup, atau ekspektasi jangka panjang. Bahkan, ia cenderung terbuka untuk menyamakan visi dengan pasangannya.
