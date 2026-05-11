Orang yang Membenci Panggilan Telepon Sebenarnya Lebih Cerdas Secara Emosional dalam 8 Hal Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang merasa tidak nyaman saat menerima atau melakukan panggilan telepon.

Sebagian bahkan menghindarinya sebisa mungkin dan lebih memilih pesan teks, chat, atau email. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin umum, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam psikologi modern, ketidaksukaan terhadap panggilan telepon tidak selalu berarti “malas bersosialisasi”. Dalam banyak kasus, hal ini justru berkaitan dengan gaya komunikasi, cara otak memproses informasi sosial, serta preferensi regulasi emosi.

Beberapa penelitian dan observasi psikologis menunjukkan bahwa orang yang menghindari telepon sering memiliki kecenderungan kecerdasan emosional yang berkembang dalam aspek tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat 8 alasan yang sering dikaitkan dengan hal tersebut.

1. Lebih sadar terhadap batasan emosional (emotional boundaries)

Orang yang tidak suka telepon biasanya lebih peka terhadap batasan pribadi. Mereka merasa panggilan telepon bersifat “mengganggu ruang mental” karena datang secara tiba-tiba dan menuntut respons langsung.

Kesadaran ini menunjukkan kemampuan mengelola energi emosional: kapan harus tersedia untuk orang lain, dan kapan perlu waktu untuk diri sendiri.

2. Lebih suka memproses emosi sebelum merespons