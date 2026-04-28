11 Kebiasaan Unik Orang dengan Otak Cerdas Berpikir Out of Box Menurut Psikologi

JawaPos.com – Tidak semua orang memproses informasi dengan cara yang sama, dan otak cerdas memiliki caranya sendiri dalam menjalani hari.

Psikologi mengungkap bahwa mereka yang memiliki cara berpikir out of box sering menunjukkan perilaku yang tampak aneh namun sebenarnya sangat fungsional.

Kebiasaan-kebiasaan ini bukan sekadar quirk tanpa makna, melainkan cerminan dari bagaimana sistem kognitif mereka bekerja secara alami.

Pola-pola kecil yang berulang setiap hari ini menjadi semacam tanda tangan dari cara kerja pikiran yang tidak biasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/4), berikut sebelas hal yang secara konsisten dilakukan setiap hari oleh mereka yang otaknya bekerja di luar kebiasaan umum.

1. Berbicara kepada diri sendiri

Orang dengan pola pikir yang tidak biasa sering melakukan self-talk sepanjang hari sebagai cara alami mengatur pikiran mereka.

Studi 2024 menemukan hubungan kuat antara berbicara pada diri sendiri dengan kemampuan regulasi emosi yang lebih baik.

Kebiasaan ini membantu seseorang memisahkan apa yang dipikirkan dari apa yang dirasakan, sehingga tidak mudah terbawa emosi.