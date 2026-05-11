Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat di Masa Dewasa, Seringkali Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/DC Studio
JawaPos.com - Memiliki teman dekat di masa dewasa bukan hanya soal “punya orang untuk diajak ngobrol”, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental, stabilitas emosi, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Banyak penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa hubungan pertemanan yang dekat berperan sebagai “buffer” terhadap stres, kesepian, bahkan risiko depresi.
Namun, tidak semua orang berhasil membangun atau mempertahankan hubungan tersebut. Menariknya, orang yang tidak memiliki teman dekat sering kali tidak menyadari pola perilaku tertentu yang justru membuat hubungan sosial menjadi sulit terbentuk.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat tujuh perilaku yang sering muncul menurut perspektif psikologi.
1. Terlalu mengandalkan “kemandirian ekstrem”
Banyak orang yang tidak memiliki teman dekat membangun identitas kuat sebagai “aku harus bisa sendiri”. Secara sekilas ini terlihat positif, tetapi dalam psikologi dikenal sebagai over-independence.
Mereka cenderung:
enggan meminta bantuan
menolak dukungan emosional
merasa tidak nyaman jika bergantung pada orang lain, bahkan sedikit saja
Masalahnya, hubungan dekat terbentuk dari timbal balik. Ketika seseorang selalu menolak kedekatan atau bantuan, orang lain bisa merasa tidak dibutuhkan atau dijauhkan.
2. Sulit membuka diri secara emosional
