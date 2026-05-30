11 Tanda Orang Dewasa yang Matang dengan Kesadaran Diri Tinggi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kesadaran diri yang tinggi adalah salah satu tanda paling nyata dari seorang orang dewasa yang benar-benar matang secara emosional dan psikologi.

Psikologi menjelaskan bahwa kesadaran diri mencakup tiga dimensi utama yaitu fisik, relasional, dan emosional yang saling terhubung erat.

Orang dewasa matang yang memiliki ketiga dimensi ini menjalani hidup dengan cara yang berbeda dan jarang dimiliki oleh kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut sebelas tanda langka yang menunjukkan seseorang memiliki kesadaran diri luar biasa tinggi berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mampu menamai perasaan yang sedang dirasakan

Kemampuan melabeli emosi sendiri dengan jelas adalah tanda kesadaran diri yang jauh melampaui kemampuan kebanyakan orang di sekitar kita.

Psikolog Nick Wignall menjelaskan bahwa orang kadang mengintellektualisasi emosi karena terasa lebih aman daripada menamakannya secara langsung dan jujur.

Tidak menamai emosi yang dirasakan justru membuat seseorang terjebak dalam perasaan tersebut tanpa pernah benar-benar memprosesnya hingga tuntas.

2. Memproses emosi dengan cara yang sehat