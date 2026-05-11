Orang yang Mempertahankan Persahabatan Seumur Hidup Biasanya Melakukan 8 Hal Kecil Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mempertahankan seumur hidup
JawaPos.com - Tidak semua hubungan pertemanan mampu bertahan lama. Banyak persahabatan dimulai dengan intens, penuh cerita dan kebersamaan, tetapi perlahan menghilang karena kesibukan, perubahan hidup, atau jarak emosional yang tidak disadari.
Namun ada juga orang-orang yang tetap memiliki sahabat dekat selama puluhan tahun. Menariknya, menurut psikologi, rahasianya sering kali bukan pada gestur besar, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Persahabatan jangka panjang bukan hasil keberuntungan semata. Ia dibangun melalui perhatian sederhana yang terus dipelihara dari waktu ke waktu. Orang yang mampu mempertahankan hubungan persahabatan seumur hidup biasanya memahami bahwa kedekatan emosional tidak muncul begitu saja—ia perlu dirawat.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat delapan hal kecil yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan persahabatan yang bertahan lama.
1. Mereka rutin menghubungi, bahkan tanpa alasan penting
Banyak orang menunggu momen besar untuk menghubungi teman: ulang tahun, kabar duka, atau acara tertentu. Sementara itu, orang yang menjaga persahabatan seumur hidup justru memahami pentingnya komunikasi kecil sehari-hari.
Mereka mengirim pesan sederhana seperti:
“Lagi ingat kamu.”
“Semoga harimu lancar.”
“Tadi lihat sesuatu yang bikin ingat kamu.”
Secara psikologis, tindakan kecil seperti ini memperkuat rasa keterikatan emosional. Hubungan yang sehat membutuhkan sinyal bahwa seseorang masih dipikirkan dan dianggap penting.
Yang menarik, komunikasi konsisten jauh lebih berpengaruh daripada komunikasi intens tetapi jarang. Persahabatan sering rusak bukan karena konflik besar, melainkan karena perlahan kehilangan koneksi.
