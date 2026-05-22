Orang yang Mempertahankan Persahabatan Seumur Hidup Biasanya Melakukan 8 Hal Kecil Ini Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Di era ketika hubungan sering terasa cepat datang dan cepat pergi, memiliki sahabat yang tetap ada selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun terasa semakin berharga. Tidak semua orang mampu mempertahankan persahabatan dalam jangka panjang. Banyak hubungan pertemanan yang perlahan memudar karena kesibukan, perubahan prioritas, atau konflik kecil yang dibiarkan menumpuk.



Namun, ada orang-orang yang tampaknya mampu menjaga persahabatan tetap hangat meski waktu berlalu, jarak memisahkan, dan hidup berubah drastis. Menariknya, menurut psikologi, kemampuan ini bukan hanya soal keberuntungan bertemu teman yang tepat, tetapi juga kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (20/5), terdapat delapan hal kecil yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berhasil mempertahankan persahabatan seumur hidup.



1. Mereka rutin menghubungi lebih dulu



Banyak orang menunggu dihubungi karena takut terlihat terlalu membutuhkan. Padahal, orang yang punya persahabatan langgeng memahami bahwa hubungan membutuhkan inisiatif.



Mereka tidak gengsi mengirim pesan sederhana seperti “Apa kabar?” atau “Lagi sibuk apa?” tanpa agenda tersembunyi. Dalam psikologi sosial, tindakan kecil seperti ini membantu menjaga rasa keterhubungan emosional.



Hubungan yang bertahan lama jarang berjalan dengan autopilot. Ada usaha sadar untuk tetap hadir, meski hanya lewat pesan singkat.



2. Mereka mengingat detail kecil tentang temannya



Orang yang mempertahankan persahabatan jangka panjang biasanya punya perhatian terhadap detail.



Mereka ingat tanggal penting, nama anggota keluarga teman, makanan favorit, atau momen besar yang sedang dihadapi sahabatnya. Saat seseorang merasa diingat, ia merasa dihargai.



Psikologi menyebut ini sebagai emotional validation—pengakuan bahwa pengalaman seseorang penting dan layak diperhatikan.



Hal-hal kecil seperti mengucapkan selamat ulang tahun atau menanyakan hasil wawancara kerja bisa memberi dampak besar pada kedekatan hubungan.



3. Mereka tidak menghitung siapa yang lebih banyak memberi



Dalam banyak hubungan, konflik muncul karena mentalitas “aku sudah melakukan lebih banyak.”



Sebaliknya, orang yang persahabatannya awet cenderung tidak terlalu sibuk menghitung skor. Mereka memahami bahwa hubungan memiliki fase naik turun.



Kadang satu pihak sedang sibuk dan tidak bisa hadir sepenuhnya. Di lain waktu, peran itu bisa berbalik.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa fleksibilitas dan toleransi terhadap ketidakseimbangan sementara membuat hubungan lebih tahan lama.



4. Mereka nyaman dengan keheningan



Tidak semua kedekatan harus diisi dengan komunikasi tanpa henti.



Persahabatan yang matang justru memiliki ruang untuk jeda. Orang-orang ini tidak mudah tersinggung ketika temannya lama membalas pesan atau menghilang sementara karena urusan hidup.



Mereka memahami bahwa kesibukan bukan selalu tanda berkurangnya kasih sayang.



Rasa aman dalam hubungan ini mencerminkan secure attachment—gaya keterikatan yang sehat dan stabil.



5. Mereka berani membicarakan konflik secara dewasa



Tidak ada persahabatan tanpa masalah.



Yang membedakan hubungan yang bertahan lama adalah cara menghadapi konflik. Orang yang menjaga persahabatan seumur hidup tidak memilih diam, memendam, atau langsung memutus hubungan.



Mereka lebih cenderung berkata, “Aku kurang nyaman waktu kamu melakukan itu,” daripada membiarkan rasa kesal berkembang menjadi jarak.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa konflik yang dikelola dengan sehat justru dapat memperkuat kepercayaan.



6. Mereka ikut bahagia atas keberhasilan temannya



Tidak semua orang mampu tulus melihat temannya sukses.



Kadang, pencapaian orang lain bisa memicu rasa iri atau perbandingan diri. Namun, persahabatan yang kuat membutuhkan kemampuan untuk merayakan kemenangan teman tanpa merasa terancam.



Orang-orang ini mengucapkan selamat dengan tulus, hadir mendukung, dan tidak diam-diam berharap temannya gagal.



Dalam psikologi positif, ini berkaitan dengan konsep active constructive responding, yaitu merespons kabar baik orang lain dengan antusias dan dukungan.



7. Mereka menerima perubahan dalam diri temannya



Manusia berubah. Prioritas berubah. Gaya hidup berubah.



Teman yang dulu suka nongkrong setiap malam mungkin kini lebih fokus pada keluarga atau karier. Orang yang mempertahankan persahabatan jangka panjang tidak memaksa temannya tetap sama seperti dulu.



Mereka memberi ruang bagi pertumbuhan.



Alih-alih berkata, “Kamu sekarang beda,” mereka belajar mengenal versi baru dari temannya.



Penerimaan seperti ini membuat hubungan berkembang, bukan terjebak nostalgia.



8. Mereka hadir di momen penting, bukan hanya saat senang



Persahabatan sejati sering diuji saat keadaan sulit.



Orang yang menjaga hubungan seumur hidup memahami pentingnya hadir saat temannya mengalami masa berat—kehilangan, kegagalan, patah hati, atau krisis hidup.



Kehadiran tidak selalu berarti solusi besar. Kadang cukup mendengarkan, menemani, atau mengirim pesan dukungan.



Psikologi menunjukkan bahwa dukungan sosial saat stres adalah salah satu fondasi terkuat dalam membangun ikatan emosional jangka panjang.



Penutup



Persahabatan seumur hidup bukan hasil kebetulan atau sekadar chemistry yang kuat di awal perkenalan. Hubungan semacam ini dibangun lewat tindakan kecil yang dilakukan berulang kali: menghubungi duluan, mengingat detail, memberi ruang, mengelola konflik, dan tetap hadir di saat penting.



Pada akhirnya, orang yang mampu mempertahankan persahabatan bertahun-tahun memahami satu hal sederhana: hubungan tidak bertahan karena waktu, tetapi karena perhatian.



