Jika Seseorang Merasa Nyaman Makan Sendirian di Tempat Umum, Kemungkinan Besar Mereka Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di banyak budaya, makan sering dianggap sebagai aktivitas sosial. Restoran dipenuhi percakapan, kafe menjadi tempat berkumpul, dan makan malam sering dipakai untuk mempererat hubungan. Karena itu, seseorang yang duduk sendiri di restoran sering kali dianggap kesepian, tidak punya teman, atau sedang mengalami masalah.

Padahal, psikologi justru menunjukkan hal yang berbeda.

Kemampuan untuk menikmati makan sendirian di tempat umum sering kali menjadi tanda kedewasaan emosional, rasa percaya diri, dan kenyamanan terhadap diri sendiri. Tidak semua orang mampu melakukannya tanpa merasa canggung atau takut dinilai orang lain.

Bagi sebagian orang, duduk sendiri di restoran sambil menikmati makanan favorit adalah pengalaman yang menenangkan. Mereka tidak merasa perlu terus-menerus ditemani agar merasa nyaman. Mereka bisa menikmati keheningan, mengamati sekitar, atau sekadar fokus pada makanan tanpa tekanan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), ada beberapa karakteristik kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang nyaman makan sendirian di tempat umum. Berikut delapan di antaranya menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Memiliki Tingkat Kemandirian Emosional yang Tinggi

Orang yang nyaman makan sendirian biasanya tidak menggantungkan rasa nyaman atau kebahagiaan pada kehadiran orang lain.

Ini bukan berarti mereka anti-sosial. Mereka tetap bisa menikmati kebersamaan dan hubungan sosial. Namun, mereka tidak merasa harus selalu ditemani untuk merasa “lengkap”.

Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan emotional independence atau kemandirian emosional. Mereka mampu mengatur emosi sendiri tanpa terlalu bergantung pada validasi sosial.