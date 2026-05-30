Tidak Sembarangan Berucap! Orang Bermental Kaya Biasanya Lebih Sering Menggunakan 6 Frasa Ini dalam Kehidupan Sehari-hari, simak!

JawaPos.com - Ketika berbicara tentang kekayaan, banyak orang langsung membayangkan jumlah uang di rekening, aset yang dimiliki, atau gaya hidup yang serba berkecukupan.

Padahal, menurut berbagai kajian psikologi dan pengembangan diri, kekayaan sering kali berawal dari pola pikir yang dimiliki seseorang.

Cara berpikir tersebut kemudian tercermin dalam kebiasaan, keputusan, hingga kata-kata yang mereka gunakan setiap hari.

Selain itu, orang yang memiliki mental kaya cenderung menggunakan frasa tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang.

Frasa-frasa ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cerminan cara pandang yang berorientasi pada pertumbuhan, solusi, peluang, dan pembelajaran.

Mereka memahami bahwa kesuksesan finansial tidak hanya dibangun oleh kerja keras, tetapi juga oleh pola komunikasi yang mampu membentuk keyakinan dan tindakan positif.

Sebaliknya, seseorang yang terjebak dalam pola pikir kekurangan sering kali tanpa sadar menggunakan kalimat yang membatasi dirinya sendiri.

Kata-kata seperti "saya tidak bisa", "itu terlalu sulit", atau "saya tidak punya kesempatan" dapat memengaruhi cara seseorang melihat peluang dan menghadapi tantangan.