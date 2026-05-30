9 Hal yang Dilakukan Suami di Akhir Pekan yang Membuat Istri Merasa Diabaikan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa momen-momen kecil di akhir pekan justru memiliki dampak besar terhadap seberapa dihargai atau diabaikan seorang istri dalam pernikahan.

Cara seorang suami menghabiskan waktu di akhir pekan secara langsung membentuk bagaimana istri merasakan kualitas hubungan mereka secara keseluruhan.

Perilaku yang tampak sepele dari seorang suami bisa secara perlahan membuat istri merasa tidak dilihat, tidak dihargai, dan sendirian dalam rumah tangga.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sembilan hal yang sering dilakukan suami di akhir pekan yang tanpa disadari membuat istri merasa tidak terlihat berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Tidak pernah menawarkan bantuan pekerjaan rumah

Banyak perempuan menanggung sebagian besar pekerjaan rumah tangga meski bekerja dan menghasilkan pendapatan yang setara dengan pasangannya.

Ketika seorang istri harus memohon bantuan dari suami untuk tugas-tugas dasar, ia merasa lebih seperti orang tua daripada pasangan hidup yang setara.

Beban tambahan dan tekanan yang muncul dari situasi ini secara alami menumbuhkan rasa tidak dilihat dan kebencian yang mendalam seiring waktu.