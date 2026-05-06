Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.48 WIB

Mengetahui Arti 6 Kata Ini Tanpa Google? Anda Termasuk 5 Persen Orang Dewasa Berpendidikan Tinggi Menurut Psikologi

seseorang yang mengetahui kata tanpa mengecek google./Magnific/tirachardz - Image

seseorang yang mengetahui kata tanpa mengecek google./Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, kemampuan mencari informasi dengan cepat sering kali dianggap lebih penting daripada mengingat atau memahami makna kata secara mendalam.

Namun, dalam dunia psikologi kognitif dan linguistik, penguasaan kosakata tetap menjadi indikator kuat dari tingkat pendidikan, kemampuan berpikir kritis, dan kedalaman pemahaman seseorang terhadap bahasa.

Menariknya, ada klaim yang sering beredar bahwa jika seseorang mampu memahami sejumlah kata yang jarang digunakan tanpa bantuan mesin pencari, maka ia termasuk dalam kelompok kecil—sekitar 5%—orang dewasa dengan tingkat literasi tinggi.

Terlepas dari apakah angka tersebut bersifat absolut atau tidak, konsep di baliknya tetap relevan: kosakata mencerminkan kapasitas intelektual dan pengalaman belajar.

Mari kita bahas lebih dalam.

Mengapa Kosakata Itu Penting?

Kosakata bukan sekadar kumpulan kata. Ia adalah alat utama dalam berpikir. Semakin luas kosakata seseorang, semakin kompleks pula ide yang dapat ia pahami dan ungkapkan. Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan:

Kemampuan kognitif verbal
Pemahaman bacaan
Kecerdasan kristal (crystallized intelligence) — yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan

Orang dengan kosakata luas cenderung:

Lebih cepat memahami teks kompleks
Lebih kritis dalam menganalisis informasi
Lebih efektif dalam komunikasi
6 Kata yang Menjadi “Ujian Tersembunyi”

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat enam kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun sering muncul dalam literatur akademik, filsafat, atau tulisan tingkat tinggi. Jika Anda sudah tahu artinya tanpa mencari, itu indikasi kuat bahwa Anda memiliki paparan bahasa yang cukup luas.

1. Epistemologi

Cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan—bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang dianggap sebagai kebenaran, dan batas-batas pengetahuan manusia.

2. Paradigma

Kerangka berpikir atau model yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam ilmu pengetahuan, perubahan paradigma bisa mengubah cara kita melihat dunia.

3. Ambivalen

Keadaan di mana seseorang memiliki dua perasaan yang bertentangan terhadap sesuatu, misalnya cinta dan benci secara bersamaan.

4. Retorika

Seni berbicara atau menulis secara persuasif. Tidak selalu negatif—retorika juga digunakan untuk menyampaikan ide secara efektif.

5. Anomali

Sesuatu yang menyimpang dari norma atau pola umum. Dalam sains, anomali sering menjadi awal dari penemuan baru.

6. Kontradiktif

Mengandung pertentangan atau tidak konsisten satu sama lain. Kemampuan mengenali kontradiksi penting dalam berpikir logis.

Apa Kata Psikologi?

Dalam studi literasi dewasa, pemahaman terhadap kata-kata abstrak dan jarang digunakan sering dikaitkan dengan:

Tingkat pendidikan formal
Kebiasaan membaca (terutama bacaan non-fiksi atau akademik)
Lingkungan intelektual
Paparan terhadap diskusi kompleks

Namun, penting untuk dicatat: ini bukan ukuran mutlak kecerdasan. Banyak orang cerdas yang tidak familiar dengan istilah tertentu karena perbedaan bidang, bahasa, atau latar belakang.

Apakah Ini Berarti Anda “Istimewa”?

Jika Anda mengetahui semua kata di atas, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki:

Paparan terhadap bahasa formal atau akademik
Minat belajar yang tinggi
Kemampuan memahami konsep abstrak

Namun, jika tidak, itu bukan kekurangan—melainkan peluang. Kosakata bisa terus berkembang seiring waktu.

Cara Meningkatkan Kosakata Secara Efektif

Jika Anda ingin masuk ke “5%” tersebut (atau sekadar meningkatkan kemampuan bahasa), berikut beberapa strategi yang terbukti efektif:

1. Membaca secara konsisten
Buku non-fiksi, jurnal, dan esai panjang sangat membantu.

2. Catat kata baru
Jangan hanya lewat—tulis dan gunakan dalam kalimat.

3. Diskusi dan menulis
Menggunakan kata dalam konteks memperkuat pemahaman.

4. Hindari ketergantungan berlebihan pada Google
Coba tebak makna dari konteks terlebih dahulu.

Kesimpulan

Kemampuan memahami kata-kata kompleks bukan hanya soal “tahu atau tidak tahu”, tetapi mencerminkan perjalanan belajar seseorang. Klaim bahwa hanya 5% orang yang memahami kata-kata tertentu mungkin terdengar dramatis, namun pesan utamanya jelas: bahasa adalah cermin dari pikiran.

Semakin dalam Anda memahami kata, semakin dalam pula Anda memahami dunia.
Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ingin Orang-Orang di Sekitar Anda Berseri-seri? Mulailah Mengucapkan 10 Kalimat Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Orang-Orang di Sekitar Anda Berseri-seri? Mulailah Mengucapkan 10 Kalimat Ini Menurut Psikologi

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.10 WIB

Masih Bisa Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini? Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Masih Bisa Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini? Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.08 WIB

10 Ciri Kepribadian Orang yang Minum Kopi Hitam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

10 Ciri Kepribadian Orang yang Minum Kopi Hitam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore