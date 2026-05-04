Orang yang Pandai Mendengarkan Sering Kali Menerapkan 8 Cara Berpikir Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan—baik secara harfiah maupun emosional—kemampuan untuk benar-benar mendengarkan menjadi semakin langka.

Banyak orang mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Padahal, dalam perspektif psikologi, menjadi pendengar yang baik bukan sekadar keterampilan komunikasi, melainkan cerminan dari pola pikir yang matang dan kesadaran emosional yang tinggi.

Menariknya, orang-orang yang pandai mendengarkan biasanya memiliki cara berpikir tertentu yang membedakan mereka dari yang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (3/5), terdapat delapan pola pikir yang sering mereka terapkan:

1. Fokus pada Memahami, Bukan Sekadar Menanggapi

Orang yang pandai mendengarkan tidak terburu-buru menyiapkan jawaban saat orang lain berbicara. Mereka menempatkan prioritas pada pemahaman. Secara psikologis, ini disebut sebagai active listening, yaitu proses mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa distraksi internal seperti keinginan untuk segera berbicara.

Mereka bertanya dalam hati: “Apa yang sebenarnya ingin disampaikan orang ini?” bukan “Apa yang akan saya jawab nanti?”

2. Menahan Dorongan untuk Menghakimi

Salah satu hambatan terbesar dalam mendengarkan adalah kecenderungan untuk langsung menilai. Pendengar yang baik menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda.