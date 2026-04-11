Orang Terlalu Banyak Berpikir dan Memiliki Pikiran Tak Terkendali di Malam Hari, Biasanya Menampilkan 8 Perilaku Tanpa Menyadarinya

JawaPos.com - Apakah Anda sering mengalami malam-malam di mana pikiran terus berputar tanpa henti?

Alih-alih tertidur dengan tenang, Anda justru terjebak dalam lautan pemikiran yang tidak terkendali.

Jika ini terdengar familiar, Anda mungkin termasuk dalam kelompok orang yang terlalu banyak berpikir (overthinker), terutama saat malam hari.



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang mengalami overthinking di malam hari sering kali menampilkan perilaku tertentu tanpa menyadarinya.

Mereka cenderung mengulang-ulang kejadian hari itu, mengkhawatirkan masa depan, dan sulit melepaskan pikiran yang mengganggu.

Dilansir dari Geediting pada Rabu (19/3), terdapat delapan perilaku yang sering mereka tunjukkan:



1. Mengulang-ulang Percakapan dalam Pikiran



Setelah berinteraksi dengan orang lain, mereka sering kali memikirkan kembali percakapan tersebut.

Mereka menganalisis setiap kata yang diucapkan, mencoba mencari makna tersembunyi atau khawatir telah mengatakan sesuatu yang salah.

Hal ini bisa membuat mereka terjebak dalam rasa bersalah atau kecemasan yang sebenarnya tidak perlu.



2. Menyesali Keputusan yang Sudah Diambil



Overthinker sering kali memutar ulang keputusan masa lalu dan bertanya-tanya apakah mereka telah membuat pilihan yang tepat.

Bahkan untuk keputusan kecil, seperti apa yang mereka katakan dalam percakapan atau bagaimana mereka bereaksi terhadap suatu situasi, bisa menjadi bahan renungan panjang yang mengganggu ketenangan mereka di malam hari.



3. Membayangkan Berbagai Skenario Negatif



Orang dengan pikiran tak terkendali di malam hari sering kali membayangkan skenario terburuk dari berbagai aspek kehidupan mereka.

Mereka bisa terpaku pada kemungkinan kegagalan, masalah keuangan, atau bahkan skenario sosial yang sebenarnya tidak mungkin terjadi.

Hal ini menyebabkan kecemasan meningkat dan sulit tidur.



4. Sulit Berhenti Mengecek Ponsel atau Media Sosial



Untuk mengalihkan pikiran yang terlalu aktif, mereka sering kali beralih ke media sosial, membaca berita, atau menonton video hingga larut malam.

Sayangnya, kebiasaan ini justru memperburuk keadaan karena memperpanjang waktu yang dihabiskan sebelum tidur dan meningkatkan kecemasan akibat informasi yang mereka konsumsi.



5. Memiliki Rutinitas Tidur yang Berantakan



Karena sering terjebak dalam pemikiran yang berulang, mereka kesulitan menjaga rutinitas tidur yang sehat.

Mereka mungkin tidur terlalu larut, sering terbangun di tengah malam, atau bahkan mengalami insomnia kronis. Hal ini membuat tubuh lelah, tetapi otak tetap aktif.



6. Sering Menunda Tidur dengan Aktivitas yang Tidak Perlu



Alih-alih langsung tidur, mereka malah melakukan berbagai aktivitas yang tidak produktif seperti menonton video acak, membaca artikel tanpa tujuan, atau bahkan merapikan barang-barang secara berlebihan.

Ini sering kali merupakan mekanisme untuk menghindari pikiran yang mengganggu, tetapi justru semakin menunda waktu tidur.



7. Merasa Lelah tetapi Otak Tetap Bekerja Aktif



Meskipun tubuh mereka sudah merasa lelah, pikiran mereka tetap berjalan tanpa henti. Ini bisa menyebabkan mereka merasa frustrasi karena tidak bisa tidur, bahkan saat mereka benar-benar ingin beristirahat.

Akibatnya, mereka bisa bangun dalam keadaan lelah keesokan harinya, yang berpengaruh pada produktivitas dan suasana hati mereka.



8. Meningkatnya Sensitivitas terhadap Suara atau Gangguan Kecil



Orang yang terlalu banyak berpikir di malam hari cenderung lebih sensitif terhadap suara kecil atau gangguan di sekitar mereka.

Suara jam berdetak, tetesan air, atau suara kendaraan di luar bisa terasa lebih mengganggu karena otak mereka dalam keadaan terlalu aktif.

Hal ini semakin memperburuk kesulitan tidur yang mereka alami.



Bagaimana Mengatasi Overthinking di Malam Hari?



Jika Anda merasa mengalami beberapa perilaku di atas, ada beberapa cara yang bisa membantu mengendalikan pikiran yang berlebihan saat malam hari:



Menulis Jurnal – Menuliskan pikiran sebelum tidur bisa membantu mengeluarkan beban pikiran dan mengurangi overthinking.



Latihan Relaksasi – Meditasi, pernapasan dalam, atau mendengarkan musik tenang bisa membantu menenangkan pikiran.





Membatasi Waktu di Layar – Hindari penggunaan ponsel atau gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk membantu otak rileks.





Membangun Rutinitas Tidur yang Konsisten – Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari bisa membantu menormalkan pola tidur.



