Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 13.57 WIB

Orang yang Ditinggalkan oleh Salah Satu Orang Tuanya Saat Masih Kecil Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua / foto: Magnific/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Kehilangan atau ditinggalkan oleh salah satu orang tua di masa kecil bukanlah pengalaman yang mudah. Baik karena perceraian, kematian, atau alasan lainnya, peristiwa ini dapat meninggalkan jejak psikologis yang mendalam. Dalam dunia psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil—terutama yang berkaitan dengan figur pengasuh utama—memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku saat dewasa.

Meskipun tidak semua orang memiliki respons yang sama, ada pola-pola tertentu yang sering muncul.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (2/5), terdapat tujuh perilaku yang kerap terlihat pada orang dewasa yang pernah ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya saat masih kecil.

1. Takut Ditinggalkan (Fear of Abandonment)

Salah satu dampak paling umum adalah rasa takut kehilangan orang yang dicintai. Pengalaman masa kecil membuat mereka lebih sensitif terhadap tanda-tanda penolakan atau perpisahan.

Akibatnya, mereka mungkin:

Menjadi sangat bergantung dalam hubungan
Mudah cemas jika pasangan atau teman menjauh
Terlalu memikirkan kemungkinan terburuk

Rasa takut ini sering kali tidak disadari, tetapi sangat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan.

2. Kesulitan Mempercayai Orang Lain

Ketika figur orang tua—yang seharusnya menjadi sumber keamanan—tidak ada, kepercayaan dasar terhadap orang lain bisa terganggu.

Sebagai orang dewasa, mereka mungkin:

Sulit membuka diri
Curiga terhadap niat orang lain
Menguji pasangan atau teman secara tidak sadar

Ini bukan karena mereka tidak ingin percaya, tetapi karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kepercayaan bisa berujung pada kehilangan.

3. Kebutuhan Validasi yang Tinggi

Kurangnya perhatian atau kasih sayang di masa kecil bisa membuat seseorang terus mencari pengakuan saat dewasa.

Perilaku ini bisa terlihat dalam bentuk:

Haus akan pujian
Takut tidak disukai
Selalu ingin menyenangkan orang lain

Validasi eksternal menjadi cara untuk mengisi kekosongan emosional yang belum sepenuhnya sembuh.

4. Mandiri Secara Berlebihan (Hyper-Independence)

Sebaliknya, ada juga yang berkembang menjadi sangat mandiri—bahkan terlalu mandiri.

Mereka mungkin berpikir:

“Saya tidak butuh siapa pun.”

Namun di balik itu, sering kali ada mekanisme perlindungan diri agar tidak kembali merasakan kehilangan.

Ciri-cirinya:

Sulit meminta bantuan
Menolak bergantung pada orang lain
Menyembunyikan emosi

5. Emosi yang Sulit Dikendalikan

Pengalaman kehilangan di masa kecil dapat memengaruhi regulasi emosi.

Akibatnya:

Mudah tersinggung
Reaksi berlebihan terhadap konflik kecil
Sulit mengelola kemarahan atau kesedihan

Hal ini sering terjadi karena mereka tidak mendapatkan contoh atau dukungan emosional yang stabil saat tumbuh.

6. Pola Hubungan yang Tidak Sehat

Tanpa disadari, banyak orang mengulang pola hubungan masa kecil mereka.

Contohnya:

Tertarik pada pasangan yang tidak tersedia secara emosional
Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat
Takut komitmen atau justru terlalu cepat terikat

Ini dikenal dalam psikologi sebagai “repetition compulsion”—kecenderungan mengulang pengalaman lama untuk mencoba “memperbaikinya”.

7. Rasa Tidak Layak Dicintai

Salah satu luka terdalam adalah keyakinan bahwa diri mereka tidak cukup berharga untuk dicintai.

Pikiran seperti:

“Kalau aku cukup baik, orang tuaku tidak akan pergi.”
“Aku pasti ada yang salah.”

Keyakinan ini bisa terbawa hingga dewasa dan memengaruhi harga diri serta hubungan interpersonal.

Penutup

Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang mengalami kehilangan orang tua akan menunjukkan perilaku-perilaku ini. Setiap individu memiliki cara unik dalam memproses pengalaman hidupnya. Selain itu, faktor seperti dukungan sosial, lingkungan, dan pengalaman lain juga berperan besar.

Yang lebih penting lagi: luka masa kecil bukanlah hukuman seumur hidup. Dengan kesadaran, refleksi diri, dan jika perlu bantuan profesional seperti terapi, banyak orang berhasil memahami dan menyembuhkan bagian dirinya yang terluka.

Pengalaman masa lalu mungkin membentuk kita, tetapi tidak harus menentukan siapa kita selamanya.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika 7 Kata Ini Termasuk dalam Kosakata Harian Anda, Anda Jauh Lebih Cerdas daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika 7 Kata Ini Termasuk dalam Kosakata Harian Anda, Anda Jauh Lebih Cerdas daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

Senin, 4 Mei 2026 | 03.53 WIB

Jika Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini, Anda Adalah Orang Toxic dalam Keluarga Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini, Anda Adalah Orang Toxic dalam Keluarga Menurut Psikologi

Senin, 4 Mei 2026 | 02.10 WIB

Orang yang Sangat Tidak Percaya Diri Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Toxic Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Sangat Tidak Percaya Diri Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Toxic Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Kamis, 30 April 2026 | 22.39 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore