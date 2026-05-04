Orang yang Ditinggalkan oleh Salah Satu Orang Tuanya Saat Masih Kecil Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua / foto: Magnific/freepik
JawaPos.com - Kehilangan atau ditinggalkan oleh salah satu orang tua di masa kecil bukanlah pengalaman yang mudah. Baik karena perceraian, kematian, atau alasan lainnya, peristiwa ini dapat meninggalkan jejak psikologis yang mendalam. Dalam dunia psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil—terutama yang berkaitan dengan figur pengasuh utama—memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku saat dewasa.
Meskipun tidak semua orang memiliki respons yang sama, ada pola-pola tertentu yang sering muncul.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (2/5), terdapat tujuh perilaku yang kerap terlihat pada orang dewasa yang pernah ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya saat masih kecil.
1. Takut Ditinggalkan (Fear of Abandonment)
Salah satu dampak paling umum adalah rasa takut kehilangan orang yang dicintai. Pengalaman masa kecil membuat mereka lebih sensitif terhadap tanda-tanda penolakan atau perpisahan.
Akibatnya, mereka mungkin:
Menjadi sangat bergantung dalam hubungan
Mudah cemas jika pasangan atau teman menjauh
Terlalu memikirkan kemungkinan terburuk
Rasa takut ini sering kali tidak disadari, tetapi sangat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan.
2. Kesulitan Mempercayai Orang Lain
Ketika figur orang tua—yang seharusnya menjadi sumber keamanan—tidak ada, kepercayaan dasar terhadap orang lain bisa terganggu.
Sebagai orang dewasa, mereka mungkin:
Sulit membuka diri
Curiga terhadap niat orang lain
Menguji pasangan atau teman secara tidak sadar
Ini bukan karena mereka tidak ingin percaya, tetapi karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kepercayaan bisa berujung pada kehilangan.
3. Kebutuhan Validasi yang Tinggi
Kurangnya perhatian atau kasih sayang di masa kecil bisa membuat seseorang terus mencari pengakuan saat dewasa.
Perilaku ini bisa terlihat dalam bentuk:
Haus akan pujian
Takut tidak disukai
Selalu ingin menyenangkan orang lain
Validasi eksternal menjadi cara untuk mengisi kekosongan emosional yang belum sepenuhnya sembuh.
4. Mandiri Secara Berlebihan (Hyper-Independence)
Sebaliknya, ada juga yang berkembang menjadi sangat mandiri—bahkan terlalu mandiri.
Mereka mungkin berpikir:
“Saya tidak butuh siapa pun.”
Namun di balik itu, sering kali ada mekanisme perlindungan diri agar tidak kembali merasakan kehilangan.
Ciri-cirinya:
Sulit meminta bantuan
Menolak bergantung pada orang lain
Menyembunyikan emosi
5. Emosi yang Sulit Dikendalikan
Pengalaman kehilangan di masa kecil dapat memengaruhi regulasi emosi.
Akibatnya:
Mudah tersinggung
Reaksi berlebihan terhadap konflik kecil
Sulit mengelola kemarahan atau kesedihan
Hal ini sering terjadi karena mereka tidak mendapatkan contoh atau dukungan emosional yang stabil saat tumbuh.
6. Pola Hubungan yang Tidak Sehat
Tanpa disadari, banyak orang mengulang pola hubungan masa kecil mereka.
Contohnya:
Tertarik pada pasangan yang tidak tersedia secara emosional
Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat
Takut komitmen atau justru terlalu cepat terikat
Ini dikenal dalam psikologi sebagai “repetition compulsion”—kecenderungan mengulang pengalaman lama untuk mencoba “memperbaikinya”.
7. Rasa Tidak Layak Dicintai
Salah satu luka terdalam adalah keyakinan bahwa diri mereka tidak cukup berharga untuk dicintai.
Pikiran seperti:
“Kalau aku cukup baik, orang tuaku tidak akan pergi.”
“Aku pasti ada yang salah.”
Keyakinan ini bisa terbawa hingga dewasa dan memengaruhi harga diri serta hubungan interpersonal.
Penutup
Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang mengalami kehilangan orang tua akan menunjukkan perilaku-perilaku ini. Setiap individu memiliki cara unik dalam memproses pengalaman hidupnya. Selain itu, faktor seperti dukungan sosial, lingkungan, dan pengalaman lain juga berperan besar.
Yang lebih penting lagi: luka masa kecil bukanlah hukuman seumur hidup. Dengan kesadaran, refleksi diri, dan jika perlu bantuan profesional seperti terapi, banyak orang berhasil memahami dan menyembuhkan bagian dirinya yang terluka.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan