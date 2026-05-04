Orang yang Ditinggalkan oleh Salah Satu Orang Tuanya Saat Masih Kecil Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kehilangan atau ditinggalkan oleh salah satu orang tua di masa kecil bukanlah pengalaman yang mudah. Baik karena perceraian, kematian, atau alasan lainnya, peristiwa ini dapat meninggalkan jejak psikologis yang mendalam. Dalam dunia psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil—terutama yang berkaitan dengan figur pengasuh utama—memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku saat dewasa.



Meskipun tidak semua orang memiliki respons yang sama, ada pola-pola tertentu yang sering muncul.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (2/5), terdapat tujuh perilaku yang kerap terlihat pada orang dewasa yang pernah ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya saat masih kecil.



1. Takut Ditinggalkan (Fear of Abandonment)



Salah satu dampak paling umum adalah rasa takut kehilangan orang yang dicintai. Pengalaman masa kecil membuat mereka lebih sensitif terhadap tanda-tanda penolakan atau perpisahan.



Akibatnya, mereka mungkin:



Menjadi sangat bergantung dalam hubungan

Mudah cemas jika pasangan atau teman menjauh

Terlalu memikirkan kemungkinan terburuk



Rasa takut ini sering kali tidak disadari, tetapi sangat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan.



2. Kesulitan Mempercayai Orang Lain



Ketika figur orang tua—yang seharusnya menjadi sumber keamanan—tidak ada, kepercayaan dasar terhadap orang lain bisa terganggu.



Sebagai orang dewasa, mereka mungkin:



Sulit membuka diri

Curiga terhadap niat orang lain

Menguji pasangan atau teman secara tidak sadar



Ini bukan karena mereka tidak ingin percaya, tetapi karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kepercayaan bisa berujung pada kehilangan.



3. Kebutuhan Validasi yang Tinggi



Kurangnya perhatian atau kasih sayang di masa kecil bisa membuat seseorang terus mencari pengakuan saat dewasa.



Perilaku ini bisa terlihat dalam bentuk:



Haus akan pujian

Takut tidak disukai

Selalu ingin menyenangkan orang lain



Validasi eksternal menjadi cara untuk mengisi kekosongan emosional yang belum sepenuhnya sembuh.



4. Mandiri Secara Berlebihan (Hyper-Independence)



Sebaliknya, ada juga yang berkembang menjadi sangat mandiri—bahkan terlalu mandiri.



Mereka mungkin berpikir:



“Saya tidak butuh siapa pun.”



Namun di balik itu, sering kali ada mekanisme perlindungan diri agar tidak kembali merasakan kehilangan.



Ciri-cirinya:



Sulit meminta bantuan

Menolak bergantung pada orang lain

Menyembunyikan emosi