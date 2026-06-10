12 Manfaat Kesehatan Tidur Tanpa Pakaian, dari Hormon hingga Kualitas Lelap Lebih Baik

JawaPos.com – Tidur tanpa pakaian ternyata bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebiasaan yang membawa manfaat kesehatan nyata yang didukung oleh berbagai penelitian ilmiah.

Dari pengaruhnya terhadap hormon kortisol hingga peningkatan kualitas tidur secara keseluruhan, cara tidur ini terbukti memberikan dampak positif bagi tubuh dan pikiran.

Manfaat yang ditawarkan mencakup berbagai aspek mulai dari kesehatan kulit, keseimbangan berat badan, hingga kesehatan reproduksi baik pria maupun perempuan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut 12 manfaat mengejutkan dari kebiasaan tidur tanpa pakaian yang perlu kamu ketahui sebelum memutuskan apa yang akan dikenakan malam ini.

1. Membantu tidur lebih nyenyak

Tidur tanpa pakaian membantu tubuh mempertahankan suhu ideal yang dibutuhkan untuk masuk ke siklus tidur yang dalam dan berkualitas.

Tidak ada pakaian yang membelit atau menyebabkan rasa tidak nyaman, sehingga tubuh bisa beristirahat lebih bebas sepanjang malam.

2. Mempercepat penyembuhan kulit

Tidur berkualitas yang didukung oleh suhu tubuh yang optimal terbukti membantu luka pada kulit sembuh lebih cepat secara alami.